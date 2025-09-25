È morto il batterista Massimo Pacciani. Il dolore dei colleghi e degli artisti: “Grazie per il tuo talento”

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo della musica italiana. Massimo Pacciani, batterista e percussionista tra i più stimati e richiesti della scena pop, è morto improvvisamente lasciando un vuoto profondo tra colleghi, amici e artisti con cui ha condiviso una carriera straordinaria. Aveva lavorato con i più grandi: da Laura Pausini a Raf, da Antonello Venditti a Fiorello, contribuendo con il suo talento alla realizzazione di brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

A dare la notizia della scomparsa è stata proprio Laura Pausini, attraverso una storia pubblicata su Instagram. Un ricordo commosso e personale, accompagnato dalle note di " Un’emergenza d’amore ", brano a cui i due avevano collaborato insieme.

Chi era Massimo Pacciani

Massimo Pacciani era considerato un punto di riferimento tra i batteristi italiani. Musicista riservato ma appassionato, ha saputo costruire una carriera solida e rispettata all’interno degli studi di registrazione, affiancando decine di artisti in un arco di tempo che supera i vent’anni.

Tra i nomi con cui ha lavorato figurano Raf, Irene Grandi, Fiorello, Michele Zarrillo, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Marco Masini, Paolo Vallesi, Ivana Spagna e molti altri. Non solo in studio: Pacciani era anche un apprezzato musicista live, capace di portare sul palco la stessa precisione e sensibilità che lo caratterizzavano dietro le quinte. Le cause della morte non sono state rese note, ma le parole usate da chi lo conosceva, “ sei volato via così improvvisamente ”, lasciano intendere che si sia trattato di un evento del tutto inaspettato.

Una carriera ricca e trasversale

La carriera di Massimo Pacciani non si è limitata alla musica leggera. Ha infatti firmato colonne sonore per il cinema, lavorando con alcuni dei più importanti registi italiani. Tra questi: Gabriele Salvatores, per il film "Mediterraneo" (Premio Oscar 1992), Marco Risi, Giovanni Veronesi, Francesco Nuti.

In televisione aveva collaborato con Gianni Morandi e Fiorello, partecipando anche a Sanremo Giovani e al fortunato programma radiofonico “W Radio2”, condotto da Fiorello e Marco Baldini, in cui la musica dal vivo era uno dei pilastri centrali. Oltre a essere un musicista di talento, Pacciani era anche autore. Aveva scritto un manuale per batteristi intitolato “The Drumming Business for Leisure & Pleasure”, pubblicato dalle edizioni Padequa, in cui univa la tecnica alla filosofia di chi vive la musica come mestiere e passione.

Il ricordo di Laura Pausini e del mondo della musica

Il primo messaggio pubblico sulla scomparsa di Pacciani è arrivato da Laura Pausini, con cui il musicista aveva collaborato in numerose produzioni. In una Instagram Story, la cantante ha scritto: " Massimo, sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso, e grazie per questa ".

La frase era accompagnata dal brano "Un’emergenza d’amore", simbolo del sodalizio artistico tra i due. Un ricordo intimo e sincero, che ha commosso i fan e il mondo dello spettacolo. A seguirla, altri colleghi e musicisti hanno voluto omaggiare Massimo Pacciani attraverso messaggi sui social, condividendo momenti vissuti con lui in studio e sul palco. Il filo comune nei ricordi è l’immagine di un professionista serio, umile e generoso, capace di lavorare con tutti senza mai sovrapporsi, ma lasciando sempre la sua firma sonora.

Un’eredità musicale silenziosa, ma potente

La morte di Massimo Pacciani è di quelle che passano quasi in sordina per il grande pubblico, ma lascia una ferita profonda nel cuore della musica italiana. La sua era una presenza discreta, lontana dai riflettori, ma fondamentale. Era uno di quei musicisti “invisibili” che fanno grande una canzone senza bisogno di mettersi in mostra. Uno di quelli che il pubblico non applaude direttamente, ma che ogni artista vorrebbe accanto a sé in studio o su un palco.

Ha partecipato alla creazione di centinaia di brani, ha firmato momenti indimenticabili della musica italiana, ha suonato dietro le quinte dei tour che hanno fatto cantare migliaia di persone. La sua assenza si farà sentire, e non solo nei crediti di un album. La scomparsa improvvisa di Massimo Pacciani rappresenta una grave perdita per tutto il mondo della musica italiana. Artista silenzioso ma essenziale, collaboratore generoso, amico leale per molti, lascia un’eredità fatta di suoni, emozioni e professionalità.

In un’epoca in cui la musica si consuma

velocemente, la figura di Massimo Pacciani ci ricorda quanto sia importante chi lavoracon passione, rispetto e talento. E che anche nel silenzio, si può lasciare un’impronta indelebile.