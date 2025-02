Massimo Ranieri con un occhio nero sul palco dell’Ariston: il dettaglio scatena i social

Ascolta ora 00:00 00:00

"The show must go on". È quello che deve avere pensato Massimo Ranieri, che è salito sul palco dell’Ariston con un problema all’occhio destro, che è stato immediatamente visibile al pubblico da casa. Ranieri è stato il quarto Big a esibirsi nella terza serata del festival di Sanremo e il suo ingresso è stato preceduto dall’ospitata del piccolo Samuele Parodi, 11 anni, campione di domande sulla storia di Sanremo. Dopo un breve intermezzo stile quiz, il bambino ha lanciato l’ingresso del cantautore napoletano, ma quando l’artista è arrivato davanti al microfono i telespettatori si sono subito accorti del problema all’occhio destro.

Il problema di salute di Massimo Ranieri non ha inficiato la sua esibizione e l’artista ha eseguito senza problemi il brano “Tra le mani un cuore”, ma le sue condizioni hanno preoccupato i fan e scatenato la reazione del popolo dei social. Nel giro di pochi minuti su X sono comparsi numerosi commenti e si sono moltiplicati persino i meme.

C’è chi ha scherzato citando Fedez (“ Secondo me Massimo Ranieri si è fatto prestare una lentina da Fedez per avere l’occhietto così ”) e chi lo ha paragonato a Terminator, ma su tutti in molti si sono lanciati in diagnosi dell’ultimo minuto (“ Emorragia sotto congiuntivale...per Massimo Ranieri....me sa ...porello ”).

Il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo problema di salute, ma già durante le ospitate fatte nel pomeriggio - prima dell'inizio della terza serata di Sanremo - nelle varie trasmissioni Rai come "La vita in diretta" l’occhio dell’artista era apparso in pessime condizioni.

Sui profili social di Ranieri non si fa menzione del problema oculare, ma il cantautore è apparso sereno e in forma neldell'Ariston, poco prima di esibirsi. Lo conferma il video condiviso sulla sua pagina Instagram, dove lo si vede ballare e salutare affettuosamente Sarah Toscano.