Sanremo, terza serata con i Duran Duran. Conti proclama il vincitore delle nuove proposte | Diretta

Carlo Conti durante la seconda serata di Sanremo

Terza serata del festival di Sanremo dal teatro Ariston per Carlo Conti, che sta macinando successi e recordo con la sua idea di spettacolo. Oggi sul palco si esibiscono gli ultini 14 artisti in gara tra i vip ed è in programma anche la finalissima della categoria delle nuove proposte, che vede Settembre sfidare Alex Wyse per l'ambito premio. Ad affiancare Conti sul palco sono stati chiamatu Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Laborghini, un trio di donne completamente diverse tra loro.

Consegna del premio alla carriera a Iva Zanicchi, ospite di serata così come Edoardo Bennato, la cui vita controcorrente è raccontata in Sono Solo Canzonette. Sul palco anche i protagonisti della fortunatissima serie "Mare Fuori" e, soprattutto, i Duran Duran, icone di musica e stile nel secolo scorso.