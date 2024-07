"Mi prendo una lunga pausa...". L'annuncio choc di Adele

Ascolta ora 00:00 00:00

Adele si ferma. Dopo due anni di tour - che l'ha portata a esibirsi principalmente a Las Vegas - la cantante britannica ha deciso di mettere in pausa la sua carriera musicale per dedicarsi ad altro. Lo ha annunciato lei stessa ai microfoni dell'emittente televisiva tedesca Zdf, che l'ha ospitata alla vigilia dei dieci show, che Adele terrà dal 2 al 24 agosto a Monaco di Baviera. "Mi prendo una lunga pausa, mi dedicherò ad altri progetti creativi", ha detto l'artista senza troppi giri di parole, annunciando il suo momentaneo ritiro dal mondo della musica.

Le parole di Adele alla tv tedesca

Nel corso dell'intervista Adele ha svelato di volersi prendere del tempo per se stessa dopo due anni di intenso lavoro: oltre cento date, principalmente a Las Vegas, e altri show a Londra e Monaco. I prossimi due mesi saranno dunque gli ultimi nei quali i suoi fan potranno vederla dal vivo, ma soprattutto potranno apprezzare la sua incredibile voce. Dopo, la cantautrice inglese, si fermerà: "Non ho assolutamente progetti legati a nuova musica e non pubblicherò nuove canzoni a breve. Voglio prendermi una bella pausa e pensare, per un po', a fare altre cose creative".

Adele torna in Europa a distanza di ben otto anni dall'ultima volta (era il 2016) ma per il suo ritorno ha scelto di concentrare i concerti a Monaco di Baviera, dove le è stato dedicata un'arena pop-up solo per i suoi spettacoli e lei, lusingata, ha ammesso: "Non potevo non accettare". Le ultime dieci date del suo tour, invece, la vedranno di nuovo protagonista a Las Vegas prima della lunga pausa annunciata.

I prossimi progetti di Adele

Dunque, i fan dell'artista britannica dovranno aspettare un po' prima di poter ascoltare nuovi inediti da lei firmati. Già con l'album "30", uscito nel 2021 dopo diversi slittamenti, i suoi sostenitori avevano dovuto attendere ben sei anni dall'ultimo disco. Ma i suoi ammiratori sono sicuri che la rivedranno presto, forse al cinema. Da anni Hollywood la corteggia e c'è chi è pronto a scommettere che il suo percorso ricalcherà quello di un'altra grande voce e star della musica internazionale: Whitney Houston.

Si parla di progetti e contatti in corso da tempo, ma Adele ha assicurato che prima si prenderà del tempo per sé stessa e per la sua privacy: "Odio essere famosa e mi manca tutto quello di chi ero prima di diventare una celebrità".