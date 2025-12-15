Morta Anna Rusticano, la cantante si è spenta a 71 anni

Roma piange la scomparsa di Anna Rusticano, artista dalla voce unica e dalla lunga carriera, morta questa mattina a 71 anni in una clinica romana a causa di una polmonite. A rendere nota la notizia è stata la sorella Sandra, che ha ricordato come da oltre vent’anni Rusticano convivesse con un periodo di sofferenza personale che l’aveva portata a frequenti cure e ricoveri.

Gli esordi e la carriera

Nata a Firenze il 5 novembre 1954, Anna Rusticano si trasferì negli anni ’70 a Bologna per perfezionare la sua tecnica vocale e partecipare ai primi concorsi canori. Venne presto notata da Walter Guertler, che la fece entrare nel roster della Joker, etichetta per cui nel 1972 debuttò con il singolo Con la testa piena di sogni, seguito nello stesso anno da La maniera di convincere.

Nel 1973 siglò un contratto con la Fonit Cetra, incidendo Sola, brano che riscosse buon successo radiofonico. Negli anni successivi arrivarono Lui, Lu, lui (1977) e il controverso Fallo (1978), censurato dalla Rai ma comunque trasmesso dalle radio private, rimanendo in classifica per sette settimane. Il vero successo arrivò nel 1979 con Tutto è musica, firmato ancora da Shel Shapiro, che rimase in hit parade per ventun settimane. Nel 1980 pubblicò Sto con te, scritto da Valerio Negrini, che oltre a consolidarne la popolarità in Italia, ottenne apprezzamenti anche in Germania.

Nel 1983, sotto contratto con la Ricordi, uscì il singolo Strano, inizialmente pensato per il Festival di Sanremo. Il brano riscosse un notevole successo in Europa, vendendo oltre 1,3 milioni di copie e aggiudicandosi la vittoria al Festival di Praga.

Gli ultimi anni

Dal 1986 Rusticano iniziò a esplorare la carriera di cantautrice, pubblicando l’album Protagonista (firmandosi per l’occasione come Anna Rustikano), seguito nel 1988 da Prendimi con te, realizzato con musicisti jazz come Maurizio Giammarco e Agostino Marangolo. Questi lavori riscossero consensi in Germania, Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria.

Negli anni successivi si trasferì temporaneamente in Svizzera, dedicandosi a serate di

piano-bar e alla conduzione di programmi radiofonici in Italia, allontanandosi progressivamente dalma continuando a portare avanti la sua passione per la musica fino agli ultimi anni.