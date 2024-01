"Non ho più luce". Tiziano Ferro rompe anche con il manager

Dopo 23 anni di sfide e successi Tiziano Ferro ha interrotto la collaborazione con il suo storico manager, Fabrizio Giannini. L'annuncio è arrivato, come spesso accade in questi casi, con una breve nota affidata ai social network poche ore fa. " Dopo 23 anni finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro", ha scritto il manager su Facebook, proseguendo: "E' stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obiettivi per entrambi". Poco dopo anche il cantautore ha condiviso sulla sua pagina Instagram un breve pensiero, ma le sue parole hanno allarmato i fan.

Un sodalizio lungo 23 anni

Il sodalizio professionale tra Tiziano Ferro e Fabrizio Giannini era iniziato nel 2001. I produttori Alberto Salerno e Mara Maionchi convinsero l'etichetta EMI a puntare su Tiziano Ferro e al suo fianco arrivò Giannini, che gli fece firmare il suo primo contratto per l'uscita dell'album "Rosso Relativo". Da quel momento Ferro e Giannini hanno lavorato fianco a fianco tra studio e palco, costruendo successi e scalando le classifiche di mezzo mondo. Per questo la notizia della fine della collaborazione tra l'artista e il suo manager arriva come un fulmine a ciel sereno.

Le parole di Tiziano Ferro

Dopo l'annuncio fatto da Fabrizio Giannini, Tiziano Ferro ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, confermando la rottura. "È finita un'epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie", ha scritto il cantautore sul web, lasciando trasparire amarezza e delusione per la fine di un percorso durato oltre due decenni. Il divorzio dal marito Victor Allen e le difficoltà burocratiche legate all'affido dei due figli della coppia - che lo costringono a rimanere negli Stati Uniti - stanno avendo pesanti ripercussioni anche sul piano professionale per Tiziano Ferro. Poche settimane fa il cantante aveva ammesso di non essere più in grado di cantare: "E' un anno un po' particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica". A inizio dicembre, quando ha ottenuto il disco di Platino con il suo ultimo album, nel suo post Instagram di ringraziamenti i fan avevano compreso la sua profonda delusione: "Questo disco non ha raggiunto con sufficiente forza i cuori delle persone o forse la mia scrittura e il mio canto non sono all’altezza delle vecchie aspettative".

La preoccupazione dei fan