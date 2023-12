"Forse non sono all’altezza delle vecchie aspettative". Lo sfogo di Tiziano Ferro su Instagram

"Il mondo è nostro", l'ottavo album in studio pubblicato da Tiziano Ferro, è stato certificato disco di Platino. Il cantautore di Latina sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista personale a causa della separazione dal marito Victor Allen, che lo ha costretto a rimanere negli States per questioni legali e burocratiche legate all'affido dei loro due figli. Ma professionalmente parlando, Ferro si è tolto un'altra soddisfazione ottenendo l'ambito riconoscimento. Sui social l'artista ha voluto ringraziare i suoi fan, ma allo stesso tempo ha rivelato di non essere pienamente soddisfatto del traguardo raggiunto dal suo ultimo lavoro discografico.

Il post Instagram di Tiziano Ferro

"Sono tempi complessi per noi 'zietti della musica' che facciamo fatica a tener passo al mondo dello streaming", ha scritto su Instagram Tiziano Ferro, parlando delle ultime tendenze che vedono in vetta alle classifiche per lo più artisti e album della scena rap e trap. Il cantautore di Latina ha accolto con gioia il Disco di Platino ma tra le righe non ha nascosto la sua delusione: " Per questo accolgo con tripudio questo disco di platino con lo stesso entusiasmo e l'identica sconfinata gratitudine che avrei provato per un riconoscimento triplo ". Parole sibilline, quelle pronunciate dall'artista, che hanno sorpreso i fan e i follower del web.

La delusione del cantante

Tiziano Ferro sembra fare riferimento al successo del suo precedente album riconosciuto con tre Platini solo tre anni fa. "Accetto miracoli", il settimo album in studio dell'artista, venne pubblicato il 22 novembre 2019 e in un anno raggiunse l'ambito traguardo dei tre dischi di Platino. Con il nuovo disco, Ferro puntava a eguagliare quel successo, e magari a superarlo, ma a un anno di distanza dall'uscita di "Il mondo è nostro" l'artista si è fermato a un Platino. Il traguardo è comunque prestigioso, ma l'artista ha voluto fare mea culpa: " Il mercato va a rotoli, magari questo disco non ha raggiunto con sufficiente forza i cuori delle persone o forse la mia scrittura e il mio canto non sono all’altezza delle vecchie aspettative, e vi prometto che proverò sempre a migliorare. Magari solo fortuna e sfortuna, ci saranno anche quelle nel cilindro delle ipotesi ".

Quel "grazie" per il riconoscimento

Prima di concludere il suo post, condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, Tiziano Ferro ha comunque voluto festeggiare il riconoscimento con la sua fanbase. "Mi sento emozionato e fe-li-ce! Perché le cose belle vanno celebrate. Grazie di cuore!", ha concluso il cantautore di Latina, raccogliendo commenti di stima e affetto dai suoi seguaci e migliaia di like. Il prossimo 21 febbraio l'artista festeggerà il quarantaquattresimo compleanno e oggi si augura di poter tornare preso in Italia e lasciarsi alle spalle le difficoltà dell'ultimo anno.