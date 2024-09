Paura per Brian May, chitarrista dei Queen: "Ho avuto un ictus, è stato spaventoso"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono state settimane difficili quelle vissute da Brian May, storico componente dei Queen. Il chitarrista inglese ha aspettato che le sue condizioni di salute migliorassero prima di rivelare ai suoi fan di avere avuto un ictus. " Sono qui per portarvi una buona notizia: la buona notizia è che, dopo gli eventi degli ultimi giorni, posso suonare la chitarra", ha raccontato su Instagram May, muovendo le dita della sua mano sinistra davanti all'obiettivo del cellulare. Poi la confessione: "Dico questo perché avevo qualche dubbio, perché quel piccolo problema di salute di cui parlavo si è verificato circa una settimana fa e l'hanno definito un ictus minore".

Nel lungo video pubblicato nel feed della sua pagina Instagram Brian May ha raccontato come ha capito che qualcosa di grave gli stava succedendo: " All'improvviso, da un momento all'altro, ho perso il controllo del braccio sinistro. Non riuscivo più a sentirlo e devo ammettere che mi sono un pochino spaventato ". Il musicista britannico ha svelato di avere preferito rimanere in silenzio senza svelare del suo ricovero in ospedale per evitare la pressione mediatica e "la compassione" della gente.

Il ricovero in ospedale e le rassicurazioni

Solo poche settimane fa Brian May era stato in Italia ospite di una delle serate evento organizzate da Andrea Bocelli al Teatro del silenzio a Lajatico e il 19 luglio aveva celebrato il suo 77esimo compleanno insieme alla sua famiglia. Mai si sarebbe immaginato che, poche settimane dopo, sarebbe finito in ospedale per un principio di ictus: " L'ospedale in cui mi sono recata mi ha prestato le cure e le attenzioni più fantastiche, le luci blu lampeggianti, tutto quanto, è stato molto emozionante" .

Nell'ultima parte del video il celebre chitarrista ha voluto rassicurare tutti sulle sue attuali condizioni di salute. " Ora sto bene, per ora faccio solo ciò che mi è stato detto di fare, praticamente nulla" , ha scherzato May parlando del periodo di convalescenza che sta trascorrendo nella sua proprietà nel sud dell'Inghilterra.

Per il momento il musicista dovrà astenersi dal guidare e non potrà prendere aerei per evitare ulteriori stress. Prima di congedarsi dai fan Brian May ha ringraziato i medici e il personale sanitario del Surrey Frimley Hospital, lo stesso ospedale nel quale fu ricoverato nel 2020 a seguito di gravi problemi al cuore.