Shakira evita il carcere: la mossa che "salva" la cantante

Colpo di scena nel processo per frode fiscale a carico di Shakira. Nella prima udienza del processo, iniziato questa mattina a Barcellona, la popstar colombiana ha ammesso di avere frodato 14,5 milioni di euro al Tesoro tra gli anni 2012 e 2014 ottenendo così uno sconto sulla pena detentiva in cambio del pagamento di una maxi multa da 7,2 milioni di euro.

L'accusa di frode fiscale

Da sei anni Shakira era in causa con la Procura catalana e quella della Repubblica, che la accusavano di avere evaso il fisco dal 2012 al 2014, anni nei quali la cantante cominciava a frequentare Gerard Piqué e Barcellona per motivi personali. Nei tre anni contestati Shakira non ha mai pagato le tasse in Spagna nonostante, secondo la Procura, dovesse essere considerata residente ai fini fiscali. La popstar ha sempre sostenuto che in quel periodo "era una nomade" e viaggiava tra l'America, le Bahamas e la Spagna senza avere una base operativa. Per il Tesoro spagnolo e la Procura, invece, Shakira avrebbe trascorso più della metà dell'anno sul suolo iberico, condizione per la quale sarebbe stata soggetta al pagamento delle tasse. E avrebbe dichiarato falsa residenza per poter così evadere il fisco. Così l'artista era finita sotto inchiesta e l'accusa chiedeva per lei una condanna a otto anni e due mesi di carcere, oltre al pagamento di una multa salatissima di svariati milioni.

Il processo e il patteggiamento

Quella che si è appena aperta sarebbe dovuta essere una settimana cruciale nel procedimento a carico della popstar, perchè in aula erano attesi oltre cento testimoni pronti a fare chiarezza sulla vicenda. Ma il loro intervento non si è reso necessario perché Shakira ha patteggiato. La popstar è arrivata al Palazzo di Giustizia di Barcellona intorno alle 10 avvolta in un completo color rosa e con il volto sorridente. La sua permanenza in aula, però, è durata pochissimo, giusto il tempo di dichiararsi colpevole. L'artista è stata condannata a tre anni di carcere, che non sconterà perchè non ha precedenti penali. Per contro dovrà pagare oltre 7,2 milioni di euro come multa per essersi dichiarata colpevole di evasione fiscale. Le voci di un possibile accordo tra le parti erano iniziate a circolare nelle scorse ore. Complice la presenza in Spagna della popstar per i Grammy latini, Shakira e i suoi legali hanno portato avanti un accordo per evitare il processo e la possibile incriminazione. Il tribunale ha accettato di sospendere la detenzione di Shakira, in cambio del pagamento di un anticipo di 432mila euro dei 7 milioni, che la cantante dovrà dare al fisco spagnolo.