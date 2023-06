"Era un pazzo... non avrei mai immaginato". L'ultimo affondo di Shakira a Piqué

Il processo che vede Shakira contro lo Stato spagnolo comincerà ufficialmente il prossimo novembre, ma negli scorsi giorni l'artista ha reso testimonianza per smontare l'accusa. Per il fisco spagnolo dal 2011 al 2014 Shakira avrebbe vissuto sul suolo iberico e quindi avrebbe dovuto pagare le tasse (14 milioni di euro). Così, oltre a chiedere otto anni di reclusione, il fisco spagnolo ha chiesto alla cantante 23,7 milioni di euro (in parte multa, in parte arretrati). Lei, però, si è difesa e per farlo ha dovuto tirare in ballo anche l'ex compagno, Gerard Piqué, visto che la loro storia d'amore è iniziata proprio nel 2011.

La difesa di Shakira in tribunale

Il quotidiano spagnolo El Pais ha avuto accesso alle dichiarazioni rese in tribunale da Shakira, che sostiene di avere vissuto in Spagna a partire dal 2015. " Ero un nomade, una persona senza radici e senza stabilità. Ho viaggiato a un ritmo così intenso che sono stata in tre paesi diversi nello stesso giorno. È uno dei prezzi più alti che ho dovuto pagare per la mia carriera" ha affermato in tribunale la popstar che ha visto esplodere la sua carriera dopo il successo di "Waka Waka" ai Mondiali FIFA 2010 in Sud Africa. "La mia musica stava esplodendo in tutto il mondo in quegli anni. Ero ovunque, ho trascorso più tempo su un aereo di qualsiasi pilota ", ha proseguito Shakira, spiegando che la Spagna non è mai stata la sua casa almeno fino al 2015. In quegli anni, infatti, la cantante faceva la spola tra gli Stati Uniti (" Era ed è il mio centro di affari" ), la Colombia - suo paese natale - e le Bahamas, dove si rifugiava in cerca di privacy e dove aveva acquistato casa con il suo ex, Antonio de la Rua.

L'incontro con il "pazzo" Piqué

Ai Mondiali del 2010 Shakira incontra per la prima volta Piqué e pochi mesi dopo, nel 2011, i due cominciano a vedersi in un rapporto a distanza: " Comincio a frequentarlo e, se avessi avuto un po’ di tempo libero, avrei preferito vederlo ma non avevamo una relazione solida. C'era molta insicurezza da entrambe le parti e le ferite con il mio precedente partner erano ancora aperte ". Per il fisco spagnolo, invece, la relazione con il calciatore del Barca avrebbe segnato l'arrivo dell'artista in Spagna nel 2011. Ed è qui che Shak ha ricordato i primi mesi con Gerard: " Ero infatuata di lui. Ricordo di aver volato da Marrakesh alla Croazia e sorvolando Barcellona ho chiesto al pilota se potessimo atterrare brevemente solo per poter dare un bacio a Gerard. È la cosa più romantica che abbia mai fatto in vita mia ".

"Su di lui non avevo garanzie"