"Puccini 100 e Dintorni", il concerto evento dell'estate romana

Si terrà nella suggestiva cornice del Parco archeologico del Colosseo a Roma, presso uno dei più antichi ed importanti templi romani, il Tempio di Venere e Roma, collocato su un alto basamento che affaccia sulla Valle del Colosseo e situato nella parte est dei Fori Imperiali, l'evento più importante della stagione estiva romana: Puccini 100 e Dintorni, il concerto, ad ingresso gratuito, organizzato in occasione del centenario dalla scomparsa del grande compositore Giacomo Puccini.

La storica location nel cuore della Capitale

L'importante serata è stata presentata alla Sala Stampa della Camera dei Deputati alla presenza del Questore della Camera On. Paolo Trancassini, del Direttore Artistico dell’evento, M° Pasquale Menchise, della Direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Dott.ssa Alfonsina Russo, e, in rappresentanza delle InCanto Quartet, Francesca Romana Tiddi. In collegamento la conduttrice Rai, che presenterà la serata, Lorena Bianchetti e l’attore e regista Edoardo Sylos Labini, tra i protagonisti dello spettacolo.

" Si tratta di un evento già sold out quello che verrà presentato il 28 giugno gratuitamente per tutti i romani e i turisti che hanno risposto con grande partecipazione - ha spiegato il questore della Camera On. Paolo Trancassini - sarà sicuramente una notte magica, dedicata ad uno dei compositori più importanti al mondo ", ringraziando poi tutti coloro che si sono messi a disposizione questo evento che vede il sostegno di privati e nessun contributo pubblico se non quello della location del Palco Archeologico del Colosseo, come ha poi spiegato la Dott.ssa Alfonsina Russo direttrice del Parco.

Una location di 800 posti immersa nel verde nel cuore della Città Eterna, luogo amatissimo dai romani e dai turisti che in questi giorni stanno affollando la Capitale: " Il nostro Parco è frequentato ogni giorno da un pubblico internazionale, ma riteniamo che sia un luogo da vivere e non solo da visitare, quindi abbiamo organizzato queste serate gratuite per avvicinare i giovani e i romani in modo che possano godere della bellezza del luogo e ascoltare musica straordinaria ", ha raccontato il direttore.

Aggiungendo poi: “ Quest'anno è la terza edizione del Festival Venere in Musica che si chiuderà proprio tra le note del grande maestro compositore Giacomo Puccini perché proprio quest'anno si celebra il centenario dalla sua morte. Riteniamo che sia un valore aggiunto per il nostro festival proprio chiudere con una dedica al grande compositore che ha segnato la musica italiana, tra i più eseguiti al mondo ”.

L'evento

A raccontare come si svolgerà la serata, il direttore artistico della serata, il Maestro Pasquale Menchise, eccellenza del panorama musicale italiano, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Luis Bacalov, Placido Domingo, Franco Battiato, Katia Ricciarelli, Akiko Nakajima e molti altri ancora. " Sono appena tornato dal Giappone - ha raccontato il maestro - dove ho diretto la Cavalleria Rusticana e dove la musica classica italiana è amatissima. Il pubblico era formato in maggioranza da ragazzi e per me è stata davvero una grande gioia vedere così tanto entusiasmo da parte loro, perché sono proprio i giovani la nostra speranza di tramandare la bellezza di queste grandi Opere, per questo sono profondamente grato alle numerose istituzioni e associazioni che hanno sostenuto questo progetto ".

Parlando poi della serata ha spiegato come lo spettacolo sarà diviso in due parti, con la prima dove verranno eseguite le più grandi musiche di Puccini e la seconda dove la musica, grazie alla partecipazione dell'InCanto Quartet, sarà più vicina alle giovani generazioni: " Quando mi chiedono perché di questa scelta - ha raccontato a IlGiornale il Maestro - dico che Puccini è un grande ispiratore, la sua musica è sempre presente anche nelle suggestioni più attuali, per questo ho deciso di mostrare entrambi questi due lati". Durante la serata, presentata da Lorena Bianchetti ci sarà anche la presenza dell'attore Edoardo Sylos Labini che racconterà Puccini, la sua storia, come ha spiegato l'attore stesso in collegamento.

Un evento suggestivo in una cornice unica al mondo, per avvicinare i giovani ma anche i tanti appassionati. alla bellezza della musica classica e ricordare Giacomo Puccini, uno sei nostri orgogli italiani amati in tutto il mondo. L'appuntamento è per il 28 giugno alle ore 21,30 con ingresso gratuito.

Il programma della serata

Giacomo Puccini (1858-1924)

da Manon Lescaut “Intermezzo”

da La Bohème: “O soave fanciulla” (duetto) ALVAREZ-SCHIAVO

da Tosca: “E lucevan le stelle” Marcelo ALVAREZ

da Gianni Schicchi: “O mio babbino caro” Maria Grazia SCHIAVO

da Suor Angelica: “Intermezzo”

da Turandot: “Tu che di gel sei cinta” Maria Grazia SCHIAVO

da Turandot: “Nessun dorma” Marcelo ALVAREZ



InCanto Quartet

A. L. Webber Music of the nigth

G. D’Anzi - T. Manlio Voglio vivere cosi

E.

Morricone Nella fantasiaA. Piazzolla “Milonga del Trovador” Marcelo AlvarezG. Gershwin Nice Work if You Can Get itP. McCartney Let It Be (arr. P. Menchise)P. Simon The sound of silence (arr. P. Menchise)