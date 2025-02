Fedez e Masini cambiano il testo della cover: la strana svolta a Sanremo

Fedez e Carlo Conti

Manca sempre meno all'inizio del Festival di Sanremo 2025 e cresce l'attesa per la 75esima edizione che promette spettacolo. E, come da tradizione, già in queste settimane sono stati sollevati dei polveroni sulla kermesse della canzone italiana. A partire dai testi di Tony Effe. Ma, al di là dei brani che i big porteranno in gara, c'è grande curiosità per la serata delle cover. Ed è proprio su questo evento che nei giorni scorsi sono state sollevate delle polemiche per la decisione di Fedez di cantare insieme a Marco Masini sulle note di Bella stronza. Ma ora sono arrivate le parole di Carlo Conti, che ha fornito dettagli sui contenuti della canzone.

" Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini ", ha assicurato il conduttore e direttore artistico di Sanremo. Che, ospite di Bruno Vespa durante 5 Minuti in onda su Rai 1 questa sera alle 20:35, nell'anticipazione pubblicata ha aggiunto un altro particolare: " Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo ". Insomma, non verrà modificato il nome del pezzo ma i telespettatori dovranno aspettarsi dei passaggi diversi rispetto al testo originale.

La scelta della cover aveva fatto discutere su due fronti. Il primo riguarda il destinatario. Per molti si tratterebbe di una sorta di vendetta, di una serie di frecciatine all'indirizzo di Chiara Ferragni dopo la fine della relazione e gli ultimi sviluppi emersi sulla ex coppia. Per altri, invece, la cover è da intendesi come un messaggio rivolto alla depressione impersonificata come una donna. Tema che lo stesso Fedez porterà sul palco dell'Ariston con il suo brano Battito.

Il secondo piano che ha scatenato la polemica è il contenuto di Bella stronza. Di recente Adriana Ventura, consigliera di parità della Provincia di Rimini, ha inviato una lettera al CdA della Rai: nella missiva è stata denunciata " la misoginia violenta e il linguaggio volgare " che rischia di andare in onda al Festival. Ha parlato di " violenza di genere " e ha avanzato il sospetto che nella serata delle cover possa essere trasmesso un messaggio pericoloso: " Cattivo gusto e utilizzo improprio della televisione di Stato per veicolare insulti alle mogli separate ".

Questo perché - dal suo punto di vista - alcune frasi sono fuori luogo, specialmente nel periodo storico in cui si combattono la violenza sulle donne e il. Ma Conti ha voluto rassicurare tutti. Chissà se la nuova versione basterà per placare la bufera o se ne scatenerà un'altra.