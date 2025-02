Quanto sei esperto di Sanremo? Undici domande (e risposte) sul festival della canzone italiana

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Le domande

Le risposte

Un po' come quando gioca la Nazionale italiana - e tutti si sentono allenatori - quando inizia il festival di Sanremo sono tutti un po' direttori artistici. C'è chi fa pronostici, chi giudica cantanti e testi, chi avrebbe lasciato fuori dal palco qualche artista e chi avrebbe invitato qualcun'altro. Competenti o no tutti parlano di Sanremo e il bello è anche questo. Ma quanto ne sappiamo davvero del festival di Sanremo? La domanda è lecita perché, che ci crediate oppure no, ogni anno a ridosso di Sanremo su Google si moltiplicano le ricerche più disparate sulla storia della kermesse canora. Dalla curiosità su chi ha vinto più volte il Festival all'anno della prima edizione fino ai nomi di chi non ha mai calcato il palco dell'Ariston. Così abbiamo deciso di mettervi alla prova con una serie di domande (le più googlate) per capire quanto siete esperti di Sanremo. Nella seconda parte dell'articolo trovate le risposte.

Le domande

1. Il Festival non è ancora cominciato e già si è scatenato il toto-vincitore. I bookmakers scommettono su Giorgia, Olly e Achille Lauro sul podio ma chiunque di loro vincesse non eguaglierebbe il record di vittorie messo a segno da due cantanti famosissimi. A tal proposito, sapete chi ha vinto più volte Sanremo?

2. Carlo Conti si appresta a calcare il palco dell'Ariston per la quarta volta in carriera. Accanto a lui ci saranno gli amici Gerry Scotti, Antonella Clerici e molti altri co-conduttori, che si alterneranno sul palco nelle cinque serate di Sanremo. Ma voi sapete chi sono i tre conduttori con il maggior numero di edizioni alle spalle?

3. La storia di Sanremo è lunga e ricca di avvenimenti. Quest'anno la kermesse canora tocca quota settantacinque edizioni, ma una data in particolare ha segnato la storia del Festival, l'anno di inizio del concorso. Quando si è tenuto il primo Festival di Sanremo?

4. Nella storia di Sanremo ci sono artisti che non hanno mai partecipato al concorso (Francesco Guccini, Fabrizio De André e Claudio Baglioni, solo per citarne alcuni), ma ci sono anche molti artisti che all'Ariston hanno quasi preso la residenza (per dirla con toni ironici). Allora vi chiediamo, qual è il cantante con il maggior numero di partecipazioni?

5. Nella storia del festival di Sanremo il pubblico ha sempre rappresentato una parte fondamentale della gara. Ma c'è stato un anno nel quale il teatro Ariston è rimasto tristemente vuoto. Qual è stata l'edizione senza pubblico all'Ariston?

6. Sanremo è stato condotto da molti presentatori, alcuni dei quali si sono fatti affiancare da vallette e co-conduttori. Tra i tanti personaggi che hanno presentato il Festival ce n'è uno solo che non era italiano. Sapete dire quale presentatore straniero ha condotto il Festival?

7. Nell'immaginario comune non esiste Festival senza l'Ariston. Eppure, la kermesse canora non si è svolta sempre all'interno del famoso teatro. Quale altro teatro ha accolto il festival di Sanremo negli anni '70?

8. Nella prima edizione del festival in gara c'erano solo tre artisti. Con il passare degli anni il numero dei cantanti è aumentato e diminuito a seconda dei direttori artistici, ma c'è un'edizione su tutte che ha messo a segno il record di presenze. Siete in grado di dirci qual è stata l'edizione con più cantanti in gara?

9. Tra i vari personaggi dello spettacolo, che hanno condotto Sanremo ci sono anche alcuni non conduttori puri che si sono cimentati nella guida del Festival, ad esempio due famosi disc jockey. Chi sono?

10. L'elenco dei personaggi che calcheranno il palco del festival di Sanremo 2025 è lungo e variegato: comici, cantanti, imitatori, conduttori e persino attori sono attesi alla prova dell'Ariston. Ma sapete chi condurrà la serata finale di Sanremo 2025?

11. Il ritiro di Emis Killa ha dato il primo scossone a Sanremo 2025. La lista dei cantanti scelti da Carlo Conti per questa edizione si è dunque ridotta. Tenendo conto dell'uscita di scena del rapper quanti cantanti ci sono a Sanremo 2025?

Le risposte

1) Al primo posto della classifica dei plurivincitori del festival di Sanremo ci sono Domenico Modugno e Claudio Villa, ciascuno con quattro vittorie.

2) Il primato assoluto va a Pippo Baudo con tredici volte conduzioni, al secondo posto c'è Mike Bongiorno con undici edizioni condotte mentre al terzo posto - entrambi con cinque edizioni - ci sono Nunzio Filogamo e Amadeus.

3) La prima edizione del Festival di Sanremo si è svolta nel 1951 e a vincerla fu Nilla Pizzi con "Grazie dei fiori".

4) Peppino di Capri, Anna Oxa, Al Bano, Toto Cutugno e Milva. Quest'ultima detiene il record del maggior numero di partecipazioni consecutive, nove, dal 1961 al 1969.

5) Sanremo 2021 a causa della pandemia da Covid.

6) Miguel Bosé, che condusse il festival di Sanremo nel 1988 al fianco di Gabriella Carlucci.

7) Il teatro del Casinò, che ha accolto il Festival fino al 1976.

8. Quella del 1989, con quarantotto artisti.

9) Amadeus e Claudio Cecchetto.

10) Carlo Conti insieme ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

11) Ventinove.