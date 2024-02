Quanto è stato pagato John Travolta? Svelato il cachet per l'ospitata a Sanremo

L'ospitata di John Travolta è finita al centro della bufera sui social. La sua partecipazione alla seconda serata del Festival di Sanremo 2024 di certo non è passata inosservata: da una parte il pubblico ha trascorso attimi di leggerezza e ironia quando l'attore americano ha insegnato alcuni passi di ballo ad Amadeus; dall'altra c'è chi ha esplicitato il proprio sconcerto per uno spettacolo che da alcuni è stato definito pessimo per il servizio pubblico. In particolare a innescare le polemiche è stato il siparietto dei due con Fiorello sulle note del Ballo del Qua Qua. Ma, al di là di tutto, una domanda da diverse ore sta attanagliando gli utenti social: quanto è stato pagato l'ospite?

A rivelare alcuni dettagli in merito è stato l'Adnkronos, secondo cui il cachet ammonterebbe a ben 200mila euro. La cifra (restando sempre in attesa di conferme ufficiali) è stata resa nota da fonti consultate dall'Adnkronos e non dovrebbe comprendere le spese di trasferta che sarebbero state affrontate in concorso. Questo perché, viene spiegato, Travolta avrebbe raggiunto Nizza con il suo aereo privato ed era in zona per un impegno con uno sponsor.

Inizialmente l'attore ha indossato i panni di insegnante per Amadeus sui balli cinematografici più iconici. Il conduttore del Festival di Sanremo si è lasciato guidare da John Travolta sulle note di Stayin' alive de La febbre del sabato sera prima, di Greased lightnin di Grease poi e di You never can tell di Pulp Fiction. Il direttore artistico della kermesse della musica italiana si è poi tolto le scarpe mentre l'ospite ha continuato tranquillamente indossando le sue scarpe. Successivamente Amadeus e la star americana hanno raggiunto Fiorello davanti al suo Aristonello; il comico ha introdotto quella che ha definito " una cosa speciale " e per la Qua Qua Dance ha mostrato le mosse del balletto dei paperi a cui ha mescolato un giro di tarantella. Il finale della coreografia ha visto i tre esibirsi con il Ballo del qua qua.

john travolta tornerà in america raccontando che è stato in italia al festival di sanremo ballando il qua qua dance con amadeus e fiorello: siamo un paese di pazzi esauriti #sanrmeo2024 pic.twitter.com/uppKKgPeoJ — clarissa insolia (@avvclarinsolia) February 7, 2024