Bomba su "All I Want for Christmas is You": Mariah Carey finisce in tribunale

Venti milioni di dollari come risarcimento danni. È quanto hanno chiesto Andy Stone e Troy Powers, due cantautori americani, che rivendicano la paternità di "All I Want For Christmas Is You" e il copyright del titolo. La celebre canzone di Natale, pubblicata nel 1994, ha contribuito a fare decollare la carriera artistica di Mariah Carey, ma oggi i due autori statunitensi hanno nuovamente intentato una causa civile contro Mariah Carey, il co-sceneggiatore Walter Afanasieff e Sony Music Entertainment con l'accusa di avere copiato il titolo e parte della melodia del brano.

Il precedente

Non è la prima volta che Mariah Carey finisce in tribunale per il suo classico "All I Want For Christmas Is You". A causa del brano, che secondo The Economist frutta all'artista oltre 2 milioni di euro in diritti ogni anno, la popstar era finita in tribunale due anni fa presso la corte di New Orleans. Andy Stone aveva accusato la Carey di avere rivisitato senza autorizzazione una sua omonima canzone scritta e depositata nel 1989, cioè cinque anni prima che la popstar pubblicasse la sua hit natalizia. A giugno del 2022, però, l'uomo aveva ritirato la denuncia, riservandosi il diritto di ridepositarla in altri termini.

La nuova causa

Secondo quanto riferisce il sito americano TMZ, nei nuovi atti - depositati questa volta presso la Corte di Los Angeles da Andy Stone e il collega Troy Powers - ci sarebbero " sostanziali somiglianze nel ritornello del testo, nella melodia e nell'atmosfera generale rispetto alla loro canzone ". Nella nuova causa i due musicisti sostengono che Mariah Carey avrebbe dovuto accreditarli fra gli autori del brano in fase di registrazione avendo loro scritto un pezzo con lo stesso titolo e pubblicato sotto lo pseudonimo Vince Vance & The Valiants nel 1989.

La richiesta danni

Douglas M. Schmidt, legale dei querelanti, ha fatto sapere che "il 50% circa delle parole del testo delle due canzoni è lo stesso e quasi nello stesso ordine". Per questo i due musicisti chiedono un risarcimento stratosferico alla Carey, che da vent'anni è in vetta a tutte le classifiche musicali nel periodo di Natale con "All I Want For Christmas Is You". La richiesta è di 20 milioni di dollari per violazione dei diritti d'autore. Il legale dei due artisti ha fatto sapere che, se non ci sarà un accordo con la popstar, i suoi assistiti chiederanno che sia avviato un processo con giuria.