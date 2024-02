Risolto il "mistero" di Sanremo: cosa è successo al premio di Angelina Mango

È l'incubo di tutti i cantanti che salgono sul palco dell'Ariston per partecipare al Festival di Sanremo: in caso di vittoria cosa accadrebbe se si dovesse smarrire il premio? Uno scenario tutt'altro che remoto visto che - tra interviste, foto ed euforia del momento - basterebbe una piccola distrazione per smarrirlo. Un episodio del genere ha visto come protagonista Angelina Mango, che nelle scorse ore aveva lanciato un appello sui social per aver perso la custodia rossa che era improvvisamente sparita. Ma per fortuna il giallo si è risolto a stretto giro.

Il "mistero di Sanremo" ha così un lieto finale, con la giovane cantante che potrà avere tra le mani il premio al completo con tutte le sue componenti. Un enigma che, in assenza di risoluzione, avrebbe macchiata con un pizzico di dispiacere il trionfo della ragazza di 22 anni nata a Maratea. Nessun mistero intricato, nessun spiegamento tattico di unità speciali: può sembrare curioso e paradossale, ma la custodia del premio si trovava semplicemente all'interno dell'Ariston dove la scorsa settimana gli artisti si sono esibiti in occasione della 74esima edizione del Festival.

L'annuncio è arrivato direttamente da Walter Vacchino, proprietario del teatro, che sui social è stato immortalato con la custodia in mano che nel frattempo era stata custodita rossa: era rimasta nell'Ariston dopo la puntata di Domenica In ed è stata ritrovata da chi si occupa della gestione della struttura. Il tutto è finito al centro di un simpatico siparietto nel corso della trasmissione di Stasera c'è Cattelan su Rai 2: Angelina - colta di sorpresa - ha espresso tutta la propria gioia per il ritrovamento, ha abbracciato il conduttore e più volte ha ringraziato il signor Walter per la notizia riferita.