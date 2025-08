Rissa al concerto di Sfera Ebbasta: il rapper interrompe lo show e lascia il palco

Caos all’Arena della Versilia, dove il rapper Sfera Ebbasta si è esibito lo scorso 2 agosto davanti a migliaia di fan. L’evento si è concluso bruscamente quando, durante l’ultimo brano in scaletta, è scoppiata una rissa tra alcuni spettatori sotto il palco. Notando la scena, l’artista ha interrotto l’esibizione per richiamare i responsabili e rimproverarli pubblicamente: “ Raga, per favore state fermi. Qualcuno ha deciso di rovinare l’ultimo pezzo. Questo è il motivo per cui la gente poi non ha voglia di venire a suonare. Non sapete divertirvi ”, ha dichiarato visibilmente infastidito.

L'abbandono del palco

Dopo l’ammonimento, Sfera ha salutato il pubblico con un laconico: “ Ciao a tutti, divertitevi ”, e ha abbandonato il palco, interrompendo definitivamente lo spettacolo.

Delusione tra i fan

La rissa, scoppiata nelle prime file, ha creato tensione e disordine, costringendo gli addetti alla sicurezza a intervenire rapidamente.

Molti fan hanno espressoper l’interruzione dell’esibizione, ma hannola reazione del rapper, che ha sempre mostrato attenzione al clima dei suoi concerti e al rispetto tra il pubblico. Al momento non sono stati resi noti provvedimenti o conseguenze legali per i ragazzi coinvolti nello scontro.