Rkomi annulla tutte le date del tour: cosa è successo e come ottenere il rimborso

I fan di Rkomi sono in agitazione. L'artista milanese ha infatti annullato le tre date del suo tour autunnale - il "Live Rkomi 2025" - e quasi tutte le date estive del "Decrescendo Summer Tour", con le quali avrebbe portato in giro per l'Italia i brani del suo ultimo disco. E' bastata una mail inviata a tutti coloro che avevano già acquistato un biglietto per uno dei suoi concerti a scatenare il panico in rete. " Per motivi organizzativi i concerti sono stati cancellati" , si legge nella nota ufficiale che i fan si sono ritrovati nella casella della posta elettronica. A margine della mail nessuna spiegazione sui reali motivi che hanno spinto il cantautore a cancellare i suoi concerti di Bologna, Milano e Roma oltre a quelli estivi in numerose città italiane, ma soprattutto nessun chiarimento da parte dell'artista.

Perché Rkomi ha cancellato il tour

A spiegare perché Rkomi ha deciso di cancellare il tour estivo e quello autunnale, per i quali erano già stati venduti migliaia di biglietti, è stata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter: " Rkomi ha preso una decisione. Sta percorrendo una strada più introspettiva, autoriale. Confrontandomi con il suo management, mi è stato spiegato che alla base del problema c'è stato un vero problema organizzativo, diciamo di scarsa intesa, nato dalla scelta di lasciare l'agenzia che aveva organizzato il tour per affidarsi ad altri ".

Il rapper avrebbe avuto pesanti divergenze con Live Nation, ente organizzatore dei suoi tour, e avrebbe scelto così di annullare tutto: " Il desiderio di Mirko e del suo stesso management è di portare lo spirito più intimista di questo nuovo album in location più appropriate, diverse dai classici palchi estivi. L'agenzia non avrebbe assecondato la scelta e questo avrebbe portato a questo drastico cambio di rotta". Sempre secondo quanto riferito da Lucarelli, lunedì 9 giugno saranno annunciate le nuove date dei tour di Rkomi, che prevederà 18 concerti e un anteprima a Milano in ottobre.

Come ottenere il rimborso

Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per uno o più concerti di Rkomi potranno ottenere il rimborso attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per i live previsti all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (18 ottobre 2025), all'Unipol Forum di Assago (21 ottobre 2025) e al Palazzo dello Sport di Roma (25 ottobre 2025) c'è tempo fino al 30 giugno 2025 per presentare la richiesta di rimborso. Diverse invece le tempistiche dei concerti estivi.

Le informazioni sono state trasmesse via mail a tutti coloro che hanno acquistato i ticket online: entro il 30 giugno 2025 è possibile chiedere il rimborso dei concerti di Gubbio (12 luglio), Mirano (17 luglio) e Cirò Marina (24 agosto); entro il 25 giugno per il concerto di Cremona (5 settembre); entro l'11 settembre per le date di Castiglioncello (11 agosto) ed entro il 1° settembre per chi ha acquistato i biglietti della data di Catania (26 agosto). I tempi per chiedere il rimborso del concerto di Firenze (del 9 luglio) saranno invece comunicati via mail.