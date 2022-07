Rkomi abbandona il palco durante il concerto: cosa è successo

Il pubblico stava riprendendo con i telefonini l'esibizione di Rkomi sul palco del Flowers Festival di Collegno a Torino quando fulmini, vento e grandine hanno fatto irruzione a sorpresa sulla scena, costringendo tutti a un fuggi fuggi generale. E la serata non poteva concludersi in modo peggiore con i fan dell'artista amareggiati per la chiusura anticipata del concerto.

Il tour estivo di Rkomi ha fatto tappa a Collegno, in provincia di Torino, giovedì 30 giugno. Il meteo non aveva diramato nessuna allerta e davanti al palco del festival si erano radunate centinaia di persone per assistere alla performance dal vivo di Rkomi. La serata era in pieno svolgimento e il pubblico stava cantando e ballando, quando il tempo è cambiato all'improvviso. Il vento e la pioggia hanno colto di sospresa il cantante e il suo pubblico, ma nonostante tutto il concerto è proseguito fino a quando il maltempo non è peggiorato con fulmini e grandine.

A quel punto gli organizzatori della manifestazione non hanno potuto fare altro che imporre lo stop all'artista milanese e dichiarare conclusa la serata nel parco della Certosa. Gli addetti alla sicurezza hanno invitato Rkomi e la band a mettersi al riparo nel backstage, mentre il pubblico veniva indirizzato verso le uscite per mettersi in sicurezza. " È scoppiato un acquazzone e sono dovuti scendere dal palco, noi invece siamo dovuti scappare e cercare riparo perché stava grandinando ", ha raccontato sui social uno spettatore presente all'evento, mentre sul web si diffondeva la notizia della sospensione del concerto.