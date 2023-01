Sanremo 2023: i cantanti in gara che hanno già vinto in passato

Manca sempre meno al festival di Sanremo 2023. In programma dal 7 all'11 febbraio, la kermesse canora diretta per il quarto anno consecutivo da Amadeus vedrà protagonisti quattordici esordienti: per la metà dei "Campioni" in gara si tratterà di una prima al teatro Ariston. Dai talenti di Sanremo Giovani ai Cugini di Campagna, l'elenco è ricco e variegato. Ma non mancheranno i grandi ritorni, tra habitué e rentrée sorprendenti. Tra questi, quattro partecipanti hanno già avuto modo di gustare il sapore della vittoria: tre nel concorso principale, uno nella categoria "Giovani"/"Nuove proposte". Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Giorgia

Sanremo 2023 di grandi ritorni, uno di questi è sicuramente quello di Giorgia. Sono trascorsi ventotto anni dalla sua vittoria con "Come saprei", tra le sue canzoni più famose. Scritto da Eros Ramazzotti, Adeglio Cogliati, Vladi Tosetto e arrangiata da Celso Valli, il brano è stato il primo a ricevere anche il Premio della Critica, oggi dedicato a Mia Martini. Con "Come saprei", inoltre", Giorgia è stata la prima cantante romana a vincere la kermesse.

Anna Oxa

Sanremo 2023 sarà la quindicesima edizione con protagonista Anna Oxa, a dodici anni di distanza dall'ultima partecipazione. Il suo è uno dei ritorni più attesi, non ci sono dubbi, anche perchè lei è tra le poche concorrenti ad aver vinto la kermesse più di una volta. Nel 1989 il trionfo insieme a Fausto Leali con "Ti lascerò". Il bis dieci anni più tardi con la bellissima "Senza pietà".

Marco Mengoni

A dieci anni dalla vittoria, Marco Mengoni ha deciso di rimettersi in gioco a Sanremo 2023. L'artista lanciato da Morgan a X Factor è tra i pochi ad aver vinto il Festival all'esordio: reduce dal clamoroso successo al talent di Sky, il cantante di Ronciglio è riuscito a ribaltare tutti i pronostici con la sua "L'essenziale", scritta da Roberto Casalino e Francesco De Benedettis e composta dagli ultimi due assieme allo stesso Mengoni.

Paola & Chiara

Sanremo 2023 segnerà la settima partecipazione al Festival di Paola & Chiara, a dieci anni dallo scioglimento del duo. Le sorelle Iezzi hanno già avuto modo di festeggiare un successo all'Ariston, seppur nella categoria "Nuove proposte": edizione 1997, brano "Amici come prima". C'è chi se la ricorda e chi mente. Ventisei anni dopo, il grande ritorno.