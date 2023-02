Sanremo 2023, la serata dei duetti nella storia. Record di ascolti (mai così alti dall'87)

Alla fine, Amadeus è riuscito a superare il record di Pippo Baudo a Sanremo 1995. La quarta serata del Festival, quella dedicata a duetti e cover, ha trionfato negli ascolti toccando quota 66,5% di share. Una media di 11.121.000 di telespettatori ha scelto di rimanere davanti alla tv per godersi una delle serate più attese e ricche di musica della kermesse canora. Sei punti percentuali in più dello scorso anno, quando gli spettatori furono 11.378.000 ma lo share si fermò al 60.6%. E quasi un punto in più rispetto all'edizione di Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll, che deteneva il record storico degli ascolti con il 65,8% di share.

I dati di ascolto decretano, dunque, il trionfo di Sanremo 2023. Le statistiche parlano chiaro: la media del 66.5% di share nella serata di venerdì è il dato più alto mai registrato nella storia del Festival dal 1987, quando furono introdotte le rilevazioni Auditel e la serata di musica ottenne il 67.50%. A quel tempo la kermesse durava solo quattro serate, quindi il confronto è riferito alla semifinale, ma i dati comunque non cambiano il record storico messo a segno da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini, il cui monologo è stato penalizzato dall'orario tardo.

Numericamente parlando, la prima parte della serata dei duetti (dalle 21.25 alle 23.41) è stata seguita da 15 milioni 46 mila spettatori (65.2% di share), mentre la seconda parte (dalle 23.44 all'1.59) è stata vista da 7 milioni 41 mila (69.7%). E a colpire è proprio quest'ultimo dato altissimo nonostante l'ora tarda, quando Amadeus ha annunciato il vincitore della serata, Marco Mengoni. A decretare il successo della quarta serata del festival di Sanremo è stato il parterre di ospiti nazionali e internazionali saliti sul palco per duettare con i ventotto Big in gara: da Eros Ramazzotti (che si è pure dimenticato il testo della sua canzone) a Carla Bruni e l'omaggio a Azzurro ma anche Elisa, Edoardo Bennato, Baustelle e Fedez, che all'Ariston ha portato la solita propaganda.