Sanremo 2024, svelati i nomi degli artisti che si esibiranno in collegamento dalla nave

A poco più di un mese dall'inizio della 74esima edizione del festival di Sanremo, Amadeus è tornato al Tg1 per fare un nuovo importante annuncio. Nel corso dell'edizione odierna delle 13:30 il direttore artistico ha svelato i nomi degli artisti che si esibiranno sul terzo palco della kermesse, la nave Costa Smeralda, che anche quest'anno sarà ormeggiata al largo di Sanremo e sarà l'estensione del Festival insieme al palco di piazza Colombo. Sulla Costa Smeralda si esibiranno quattro grandi nomi della musica italiana e internazionale, uno per ciascuna delle cinque serate di Sanremo 2024, più un big a sorpresa, il cui nome sarà svelato solo nel corso della finalissima.

I nomi degli artisti sulla Costa Smeralda

Sarà il rapper italiano Tedua il primo ospite a esibirsi martedì 6 febbraio sul palco della nave da crociera, che da domenica 4 febbraio stazionerà in rada a Sanremo. Nella seconda serata del Festival, in programma mercoledì 7 febbraio, sarà il disc jockey e produttore discografico francese Bob Sinclar a calcare il palco della Costa Smeralda, proponendo al pubblico un mix dance dei suoi successi più grandi. Giovedì 8 febbraio toccherà invece al cantautore genovese Bresh esibirsi sul palco esterno di Sanremo 2024, mentre venerdì 9 febbraio, in occasione della serata delle cover con gli ospiti, ci sarà Gigi D'Agostino, che di recente è tornato a esibirsi dal vivo dopo la dura battaglia vinta contro un tumore. La serata della finale di Sanremo sulla Costa Smeralda sarà affidata nuovamente a Tedua, che si esibirà dal vivo con un ospite speciale, la cui identità sarà rivelata solo a ridosso della serata.

