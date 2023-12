Sanremo 2024: quando inizia, novità, ospiti e cantanti

Ci siamo. Ormai manca sempre meno al Festival di Sanremo, l’evento mediatico italiano più atteso dell’anno che sempre di più pare avere i riflettori puntati, coinvolgendo intere generazioni: dai più piccoli ai più grandi. Il Festival della Canzone italiana torna con la sua 74esima edizione e, quest’anno, sono tantissime le novità che renderanno questa kermesse ancora più dinamica ed interessante.

Quando andrà in onda il Festival di Sanremo

Le date da segnare in agenda sono da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024. Il Festival verrà trasmesso in diretta su Rai Uno, Radio2, RaiPlay e in Eurovisione. L’evento inizierà alle ore 20.40, con l’ormai classico segmento Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il Tg1 e quest’anno vede alla conduzione Paola e Chiara; i Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras, invece, sono gli inviati speciali. Il Prima Festival inizierà già da domenica 4 febbraio.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla diretta della kermesse musicale, nessun problema; sarà possibile recuperare le puntate sulla piattaforma di streaming RaiPlay, già al termine di ogni serata. Basterà semplicemente accedere al sito (da pc) o all’applicazione (da smartphone), munendosi di un indirizzo email e password. Il servizio è completamente gratuito.

Chi condurrà il Festival di Sanremo

Giunto alla sua quinta edizione consecutiva, sarà ancora una volta Amadeus a calcare il palco dell’Ariston in qualità di conduttore e direttore artistico. È inevitabile dunque, considerare Amadeus uno dei conduttori storici del Festival, seguendo le orme dei grandi della televisione, come Pippo Baudo e Mike Bongiorno. A quanto pare, però, questa sarà l’ultima edizione di Amadeus, almeno per il momento.

Naturalmente, Amadeus non sarà solo in quest’avventura; così, ha scelto di essere affiancato ogni sera da un co-conduttore diverso:

Prima serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

Seconda serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia

Terza serata, giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

Quarta serata, venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

Serata finale, sabato 10 febbraio: Fiorello

Proprio quest’ultimo, è stato colto a sorpresa dall’invito di Amadeus durante il collegamento con il Tg1 per annunciare i co-conduttori. Le tre co-conduttrici, invece, sempre in collegamento con il Tg sono state annunciate scendendo da tre diversi van di fronte al Glass di VivaRai2, dove ad attenderle c’era proprio Rosario Fiorello.

I cantanti in gara e le canzoni di Sanremo 2024

La prima grande novità di quest’anno è che gli artisti in gara saranno ben 30; di questi, 27 sono i cantanti scelti direttamente da Amadeus e 3 sono i vincitori di Sanremo Giovani (scelti nella serata del 19 dicembre). Ad ottenere un posto in gara tra i Big, nella finale di Sanremo Giovani sono stati: Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. Ecco, dunque, tutti gli artisti in gara e i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso - Fino a qui

Alfa - Vai!

Angelina Mango - La noia

Annalisa - Sinceramente

BigMama - La rabbia non ti basta

Bnkr44 - Governo Punk

Clara - Diamanti grezzi

Dargen D'Amico - Onda alta

Diodato - Ti muovi

Emma - Apnea

Fiorella Mannoia - Mariposa

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Gazzelle - Tutto qui

Geolier - I p' me, tu p' te

Ghali - Casa mia

Il Tre - Fragili

Il Volo - Capolavoro

Irama - Tu no

La Sad - Autodistruttivo

Loredana Berté - Pazza

Mahmood - Tuta gold

Maninni - Spettacolare

Mr.Rain - Due altalene

Negramaro - Ricominciamo tutto

Renga e Nek - Pazzo di te

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

Rose Villain - Click boom!

Sangiovanni - Finiscimi

Santi Francesi - L'amore in bocca

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Le 5 serate di Sanremo 2024

Fin dalla prima serata sarà possibile ascoltare tutti i brani in gara. Nei due giorni seguenti, martedì e mercoledì, si esibiranno metà degli artisti. Anche qui c’è una grande novità: i cantanti che non si esibiranno saranno comunque protagonisti nel corso della serata. Saranno proprio loro, infatti, ad annunciare – e quindi a presentare – i colleghi. L’abbinamento tra Artista “presentatore” e Artista “interprete” avverrà tramite apposito sorteggio pubblico, durante le conferenze stampa giornaliere nelle giornate del 7 e 8 febbraio 2024.

La serata di venerdì sarà dedicata alle cover. La vera novità è che i cantanti in gara potranno scegliere di portare qualsiasi brano italiano o internazionale di qualsiasi periodo (fino al 31 dicembre 2023) e di qualsiasi artista; quindi, anche del proprio repertorio. Saranno, inoltre, anche affiancati da uno o più artisti ospiti, eccetto che siano già un gruppo o che decidano altrimenti.

Gli ospiti di Sanremo 2024

Anche quest’anno sono previsti grandissimi ospiti. Fino a questo momento, Amadeus ha annunciato Marco Mengoni, Giovanni Allevi e Roberto Bolle. Marco Mengoni, vincitore dello scorso Sanremo, sarà il super ospite musicale della prima serata di cui è anche co-conduttore. Giovanni Allevi tornerà ad esibirsi dal vivo, dopo due anni di assenza nel corso della seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Roberto Bolle, infine, presenzierà alla serata della Finale di sabato 10 febbraio.

Le novità del regolamento di Sanremo 2024

Come anticipato per questa edizione, saranno tante le novità. Di seguito le più significative inerenti alle giurie, alle votazioni e alle classifiche.

A determinare le classifiche della gara saranno sempre tre giurie . Tuttavia, quest’anno, oltre al tradizionale Televoto , alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web , si aggiunge una Giuria delle Radio , in sostituzione alla Giuria Demoscopica.

. Tuttavia, quest’anno, oltre al tradizionale , alla , si aggiunge una , in sostituzione alla Giuria Demoscopica. Nel corso della prima serata a votare le 30 canzoni in gara sarà la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e verranno svelate al pubblico soltanto le canzoni nelle prime 10 posizioni in classifica.

e verranno svelate al pubblico soltanto le canzoni nelle prime in classifica. A votare durante la seconda e la terza serata del Festival i 15 artisti in gara sarà, invece, direttamente il pubblico – attraverso il Televoto – e la Giuria delle Radio . In queste due serate al pubblico verranno svelate soltanto le prime 5 posizioni .

– e la . In queste due serate al pubblico verranno svelate soltanto le prime . Per la serata dedicata alle cover, la quarta, torneranno ad esibirsi tutti e 30 gli artisti e a votare saranno tutte e 3 le Giurie: il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio . Anche in questo caso, saranno rivelate ai telespettatori soltanto le prime 10 posizioni della classifica di serata.

. Anche in questo caso, saranno rivelate ai telespettatori soltanto le prime della classifica di serata. Novità anche per la Finalissima, la quinta serata. Naturalmente, si riascolteranno tutte e 30 le canzoni in gara che verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. A questo punto, verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni determinatasi al termine della precedente quarta Serata. Così, la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata finale attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale dei 30 artisti in gara. Quest’ultima classifica verrà tempestivamente comunicata al pubblico e dopo la riproposizione dei brani dei primi 5 classificati, le votazioni precedenti verranno completamente azzerate. Dunque, si procederà con una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) che decreteranno il vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Insomma, non ci resta altro che attendere l’inizio di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo che si preannuncia davvero scoppiettante.