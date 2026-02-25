Sanremo 2026, Max Pezzali e Achille Lauro: ecco la scaletta della seconda serata

Archiviata la sera di debutto, con uno share di circa 7 punti più basso rispetto a quello dello scorso anno, il Festival di Sanremo è pronto a proseguire la sua cavalcata con la seconda serata. Il direttore artistico e padrone di casa Carlo Conti sarà di nuovo accompagnato da Laura Pausini. Al posto di Can Yaman, però, ci saranno ben tre co-conduttori che si alterneranno sul palco dell’Ariston: si tratta del cantante Achille Lauro, del comico Lillo e dell’attrice Pilar Fogliati. A differenza della serata di ieri, dove si sono esibiti tutti e trenta i cantanti in gara, questa sera saliranno sul palco solo 15 big, annunciati da Carlo Conti nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana. Inoltre questa sera Gianluca Gazzoli condurrà sul palco anche i quattro finalisti di Sanremo Giovani: ci sarà un doppio scontro diretto tra i cantanti delle Nuove Proposte. Filippucci sfiderà il trio Blind, El Ma & Soniko, mentre Mazzariello sfiderà Angelica Bove. I voti per le Nuove Proposte saranno suddivise per il 34% dal televoto, il 33% dalla giuria delle radio e il restante 33% dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Le due canzoni che usciranno vincitrice dagli scontri diretti si sfideranno poi nella terza serata del Festival di Sanremo. Vediamo ora insieme la scaletta della seconda serata.

Gli ospiti di questa sera al Festival di Sanremo

Proprio come avvenuto anche nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, il cantante Max Pezzali, ex membro della band 883, tornerà ad esibirsi in collegamento dalla Costa Toscana, permettendo anche al pubblico in sala e a casa di cantare sulle note dei suoi successi del passato. Per quanto riguarda il Suzuki Stage di Piazza Colombo, sotto la conduzione di Daniele Battaglia, il palco ospiterà il cantante ligure Bresh, che nel 2025 ha debuttato come artista in gara alla 75a edizione del Festival di Sanremo con il brano La tana del granchio, mentre nella serata delle cover ha duettato (tra numerosi problemi tecnici) con Cristiano De André, portando sul palco dell’Ariston il bellissimo brano Creuza de mä. Tra le esibizioni attese questa sera c’è anche il duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro, che canteranno insieme 16 marzo. Achille Lauro avrebbe dovuto cantare anche Incoscienti giovani, ma a seguito della tragedia di Crans-Montana e dopo il video della mamma di Achille Barosi che canta Perdutamente sulla bara del figlio morto nell’incendio in Svizzera si è ritenuto più opportuno esibirsi con quel brano, di modo che la musica possa diventare anche un momento di cordoglio e omaggio. Saranno presenti anche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, ori olimpici che permettono di creare un legame con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, evento sportivo che ha causato lo slittamento del festival di Sanremo. Non ci sarà invece Arianna Fontana, che è stata costretta a rinunciare all’opportunità di salire sul palco dell’Ariston a causa di una brutta influenza.

Il premio alla carriera

La seconda serata del Festival di Sanremo sarà caratterizzata anche dal primo artista di questa edizione premiato dalla città di Sanremo. Il premio alla carriera, come è stato svelato durante la conferenza stampa, sarà consegnato a Fausto Leali, che ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 13 volte. Indimenticabile la vittoria nel 1989 con il bellissimo brano Ti lascerò, in cui cantava insieme ad Anna Oxa.

La divisione dei cantanti tra oggi e domani

Durante la conferenza stampa Carlo Conti ha svelato chi si esibirà stasera e chi invece dovrà aspettare domani. Sia questa sera che domani le esibizioni verranno votate dal televoto (50%) e dalla giuria della radio (50%). Come è ormai consuetudine, alla fine di tutte le esibizioni verrà stilata una classifica provvisoria, di cui verranno svelate solo le prime cinque posizioni, non in ordine di piazzamento. In ordine esclusivamente alfabetico, come comunicata durante la conferenza stampa, ecco la ripartizione tra le due serate:

Mercoledì 25 febbraio

Bambole di pezza

Chiello

Dargen D'Amico

Ditonellapiaga

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fedez e Masini

Fulminacci

J Ax

LDA e Aka7even

Levante

Nayt

Patty Pravo

Tommaso Paradiso

Giovedì 26 febbraio

Arisa

Eddie Brock

Francesco Renga

Leo Gassman

Luchè

Malika

Mara Sattei

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Raf

Sayf

Sal Da Vinci

Samuray Jay

Serena Brancale

Tredici Pietro