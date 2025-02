Sanremo, finale con il botto: 13 milioni 427mila telespettatori e 73.1% di share

Ascolta ora 00:00 00:00

Non poteva che finire così: con il botto. Il 75esimo festival di Sanremo ha firmato un altro record nei dati di ascolto con una media di 13.427.000 spettatori e il 73,1% di share. E le premesse c'erano tutte. Serata dopo serata, la kermesse canora ha inanellato una serie di record in termini di share e milioni di telespettatori, che hanno riscritto la storia del Festival senza fare rimpiangere il passato. Analizzando i dati nel dettaglio, il picco di ascolto in termini di share, pari all'87.3%, è stato raggiunto all'1.56, al momento della proclamazione della vittoria di Olly. In valori assoluti il picco è stato registrato alle 22.09, con 16 milioni 700mila spettatori davanti a Rai1 nel momento in cui Carlo Conti e Alberto Angela presentano l'esibizione di Francesco Gabbani.

Nella serata finale che ha visto finire fuori dal podio Giorgia e Achille Lauro e che ha consacrato il giovane cantautore genovese Olly come vincitore assoluto, Carlo Conti ha portato a casa uno straordinario risultato che, alla luce dell’intera settimana, non fa rimpiangere gli ascolti della passata edizione (14.301.000 spettatori con il 74.1% di share). Infatti il festival di Sanremo di Carlo Conti ha superato quello di Amadeus nella media complessiva dello share delle cinque serate raggiungendo quota 67,1% contro il 66,2% della scorsa edizione.

Quella del festival di Sanremo è stata una cavalcata trionfale in chiave Auditel. Nella quarta serata, quella delle cover, l'ascolto era stato di 13.575.000 spettatori con il 70,8 % di share.

Nella terza serata gli spettatori erano stati 10.700.000 con il 59,8% di share e nella seconda serata 11.700.000 con il 64,5% di share. Mentre la prima serata, martedì scorso, aveva raggiunto 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share.