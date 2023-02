Il dubbio su Amadeus, Blanco, il Tapiro: "Sapeva oppure no?"

Amadeus sapeva o non sapeva che Blanco avrebbe devastato il palco dell'Ariston? Il dubbione lo ha insinuato Dagospia e Striscia la notizia ha colto l'occasione per consegnare il primo tapiro d'Oro del festival di Sanremo 2023. In tempi record, come gli ascolti della prima serata.

Valerio Staffelli è arrivato a Sanremo e ha intercettato il conduttore e direttore artistico Amadeus per consegnargli il premio. Il dubbio sulla veridicità della sceneggiata di Blanco sul palco - dove ha preso a calci le composizioni floreali preparate appositamente per lui - è sorto un po' a tutti e l'inviato del tg satirico ha voluto vederci chiaro.

Le parole di Amadeus a Striscia

Ai microfoni di Striscia, Amadeus ha messo le mani avanti, raccontando - come già aveva fatto nel Dopo Festival della prima serata e nella conferenza stampa mattutina - che era previsto un fuori programma dell'artista al termine della sua esibizione: " Alla fine, Blanco doveva dare un calcio alle rose: c’era un motivo legato al testo della canzone, che evidentemente presupponeva un gesto di rabbia finale. E che lui avrebbe spiegato al termine dell'esibizione. Gli è partita la brocca, ma quello che poi è effettivamente accaduto non era affatto preparato, io non sapevo niente. I floricoltori e il pubblico si sono arrabbiati giustamente: lui ha chiesto scusa e si è accorto che non doveva farlo. Non accadrà mai più".

Le parole della flower stylist

Parole in parte contraddette da Jessica Tua, la flower stylist che ha curato l'allestimento del palco per l'esibizione di Blanco. A "Un Giorno da Pecora" su Radio1 la Tua ha spiegato: " Questa cosa qui era preventivata, nel video infatti se la prende un po’ con le rose, nelle prove era una parte integrante". Insomma l'allestitrice ha confermato che era tutto previsto, solo la parte finale "dove essere più soft". L'idea di fondo doveva essere quella di ricreare lo stesso scenario del videoclip ufficiale "ma poi la cosa è degenerata e non riesco a capire per quale motivo ".

