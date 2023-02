Sanremo 2023: scaletta ospiti e cantanti seconda serata

Forte del record di ascolti della prima serata, il festival di Sanremo torna con il secondo appuntamento che si aprirà, senza troppi intermezzi, con la gara canora. Amadeus e Gianni Morandi accoglieranno sul palco del teatro Ariston la co-conduttrice Francesca Fagnani, pronta a prendersi la scena con un monologo top secret programmato entro le 23. La serata sarà ricca di ospiti, nazionali e internazionali, e alla fine della diretta sarà resa nota la prima classifica generale provvisoria.

Gli ospiti della prima serata

A spezzare la routine della gara canora sarà il trio d'eccezione composto da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano Carrisi, che porteranno in scena un pezzo della storia della musica italiana. La loro performance è prevista intorno alle 22 e a seguire spetterà a Francesca Fagnani intrattenere il pubblico con il monologo riservato alla co-conduttrice. Sul palco dell'Ariston salirà anche l'attore toscano Francesco Arca, che presenterà la sua nuova fiction "Resta con me" in onda su Rai1 dal 19 febbraio.

L'arrivo in teatro dei Black Eyed Peas è previsto invece nella seconda parte della serata. La band americana promette di fare ballare il pubblico in sala e a casa sulle note degli ultimi successi "Simply the Best" e "Don't You Worry". Durante la seconda serata del festival di Sanremo non mancheranno i collegamenti esterni con i due ospiti speciali: Fedez che si esibirà sulla Costa Smeralda e Francesco Renga con Nek in piazza Colombo. È previsto invece in tarda serata il monologo satirico di Angelo Duro, che arriva a Sanremo forte di un tour nei teatri completamente sold out.

La scaletta della prima serata

La gara canora riprenderà da dove si è interrotta nella prima serata. Sul palco dell'Ariston si esibiranno gli ultimi quattordici artisti, che andranno così a completare la rosa dei ventotto cantanti in gara. Ad aprire la carrellata delle esibizioni sarà l'esordiente Will e a seguire canteranno i Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante e Tananai. A chiudere le esibizioni saranno invece Rosa Chemical, LDA e Paola e Chiara, che canteranno intorno all'una di notte. A giudicare le canzoni saranno i giornalisti della sala stampa e i risultati delle votazioni si andranno a sommare a quelli della prima serata, dando vita alla prima classifica provvisoria dei ventotto Big in concorso.