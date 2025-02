Le scale, i malanni, la tensione: i retroscena rivelati dal medico del Festival di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa edizione del Festival di Sanremo 2025 conta già degli infortuni, vale a dire Francesca Michielin e Kekko Silvestre, frontman dei Modà. La Michielin ha rimediato una probabile distorsione della caviglia (la cantante è apparsa con una vistosa fasciatura) dopo essere caduta da un gradino della platea, mentre Silvestre ha riportato una contusione alle costole dopo essere inciampato nelle scale del camerino. Nessuno è caduto dalle celebri e iconiche scale della kermesse, ma chiaramente i due episodi hanno subito fatto discutere.

Intervistato da AdnKronos, Giancarlo Abregal, medico del Festival, ha voluto rassicurare tutti. La famosa scalinata del teatro Ariston non costituisce un pericolo per gli artisti. A dirlo è stato anche Riccardo Bocchini, scenografo di Sanremo. " Si è trattato di due infortuni ravvicinati che possono capitare, la notizia è che sono avvenuti entrambi all’interno del teatro Ariston e in occasione del festival di Sanremo, ma sono cose di ordinaria amministrazione che non hanno destato alcuna preoccupazione: le scale del teatro sono iper sicure ", ha dichiarato all'agenzia Abregal.

Insomma, le scale sono assolutamente sicure, e a norma. "Il motivo dello scivolone di Francesca Michielin è dovuto all'altezza dei tacchi, mal gestibili in una situazione di discesa dalle scale. Mentre sul secondo non siamo stati attivati, è scivolato dalle scale posteriori e l'evento non ha richiesto il nostro soccorso ", ha aggiunto il medico.

In caso di problemi, il Festival di Sanremo può contare su un apparato sanitario di tutto rispetto, composto da un gruppo di medici e infermieri pronti a fornire il primo soccorso sia all'interno del teatro che all'esterno. Stiamo parlando di circa mille unità operanti che agiscono in tutti, garantendo un'assistenza costante. I professionisti sono attivi dallo scorso 23 gennaio, e nelle serate della diretta il loro numero complessivo salirà a 1200.

Per quanto riguarda le patologie e i disturbi più comuni fra gli artisti, Giancarlo Abregal ha rivelato che si tratta prevalentemente di "malattie di stagione, influenze e parainfluenze che hanno il picco proprio in questo periodo, oppure malesseri legati alla tensione che questo evento può creare sia sugli artisti che sulla troupe che lavora sugli artisti".

La bravura del

"Come si dice: sotto pressione uno starnuto diventa una tempesta. Ma noi siamo qui"

medico sta nel saper riconoscere il problema e gestire la situazione, rassicurando l'artista., ha concluso.