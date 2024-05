"Scivolato sotto la doccia". Morto Charlie Colin, fondatore e bassista dei Train

Charlie Colin, fondatore e bassista della band americana Train, è morto all'età di 58 anni a Bruxelles a seguito di un tragico incidente domestico. Il musicista è stato trovato morto nella doccia della casa, dove abitava con alcuni amici in Belgio, cinque giorni dopo il decesso. La notizia è stata confermata dalla famiglia dell'artista a TMZ e Variety.

Secondo quanto riportato dal sito TMZ, Colin sarebbe scivolato e caduto sotto la doccia ma le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite dalle autorità belghe. Fonti locali riferiscono che il cadavere del bassista americano è stato scoperto dai padroni di casa al rientro da un viaggio. Charlie Colin si era trasferito a Bruxelles da tempo. Nella metropoli belga l'artista insegnava al Conservatorio e stava lavorando in studio per realizzare le musiche per un film destinato al cinema.

Charlie Colin e i Train

Classe 1966, Charlie Colin era nato e cresciuto in California. All'inizio degli anni '90 si era fatto notare con gli Apostles, band formata insieme a Jimmy Stafford e Rob Hotchkiss. Quando il gruppo si sciolse, Hotchkiss e Colin incontrarono il cantante Pat Monahan e con lui fondarono il gruppo pop rock Train, al quale si aggiunsero anche Jimmy Stafford e Scott Underwood. Con i Train Charlie Colin collaborò per i primi tre album "Train" (1998), "Drops of Jupiter" (2001) e "My Private Nation" (2003). A consacrare la band nell'olimpo dei grandi della musica internazionale fu il brano Drops of Jupiter, che ottenne ben otto dischi di platino. Nel 2003 il bassista lasciò i Train a causa di divergenze personali e per problemi di dipendenza legati a droghe e alcol. Di recente aveva confessato a Delphine's Circle: "Ci sono state molte cose che mi hanno portato ad andarmene".

Il post di addio dei Train

Quando la notizia del decesso di Colin ha fatto il giro del mondo, i Train hanno voluto omaggiarlo con un ultimo toccante tributo, segno del legame che ancora c'era tra il bassista e la band. "Quando ho incontrato Charlie Colin, davanti a sinistra, mi sono innamorata di lui. Era IL ragazzo più dolce e che bel ragazzo", ha scritto sul web il frontman del gruppo, Patrick Timon Monahan, proseguendo: "Mi sono detto: facciamo una band che è l'unica cosa ragionevole da fare. Il suo unico basso e il suo bellissimo lavoro di chitarra hanno aiutato la gente a notarci in San Francisco e non solo. Avrò sempre un posto caldo per lui nel mio cuore. Ho sempre cercato di avvicinarlo ma ha avuto una visione tutta sua. Sei una leggenda, Charlie. autorità belghe daranno il nullaosta.