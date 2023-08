"Sono arrivata allo stremo". Problemi di salute per Loredana Bertè, chiuso il tour in anticipo

Ascolta ora: ""Sono arrivata allo stremo". Problemi di salute per Loredana Bertè, chiuso il tour in anticipo"

" È con estremo rammarico che devo annunciare l'annullamento del concerto di stasera a Catania" . Così, sui social network, Loredana Bertè ha annunciato la cancellazione del suo ultimo show dal vivo, atto conclusivo del "Manifesto summer tour". L'artista è stata colpita da una forma influenzale, che l'ha costretta ad annullare il suo ultimo concerto e su Instagram e Facebook si è scusata con i fan, parlando delle sue attuali condizioni di salute.

Partita da Ravarino, in provincia di Modena, lo scorso 1° luglio, Loredana Bertè ha trascorso l'estate in piazza incontrando i fan in ben undici tappe in giro per l'Italia. Alla soglia dei 72 anni - che compirà il prossimo 20 settembre - la cantante di origini calabresi ha tenuto i ritmi delle grandi star con il suo tour estivo, ma si è dovuta fermare poco prima del gran finale a causa di problemi di salute, di cui ha parlato sul web in una nota ufficiale ai fan.

I motivi del forfait a Catania

" Purtroppo, non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale, che mi lascia senza forze e senza voce. Vi avrei avvisato prima ma lo specialista che mi ha visitata è dovuto arrivare da fuori città" , ha scritto nel suo ultimo post social l'artista, che a Catania è arrivata ma a Villa Bellini non è mai riuscita a esibirsi. Loredana Bertè ha poi spiegato di avere affrontato una tournée difficilissima, nella quale ha dovuto fare fronte a diversi problemi di salute e inconvenienti: " Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31! ".