"Sono molto offesa". La frecciatina di Lucarelli a Cattelan: cosa è successo

Nella prima puntata del Dopofestival è andato in onda un simpatico siparietto. Alla trasmissione, condotta dal giovane Alessandro Cattelan, hanno preso parte due figure televisive che da anni si sono prese la scena per la propria sfrontatezza nell'esprimere giudizi senza mezzi termini: da una parte Selvaggia Lucarelli, dall'altra Alessandra Celentano. La domanda sorge spontanea: chi tra le due è la più pungente? Certamente un bel duello, ed è proprio su questo punto che hanno ironizzato le due donne.

Lucarelli si è rivolta a Cattelan e, scherzando, non ha nascosto il suo disappunto. " Io non voglio girare intorno a questa cosa perché è un po' l'elefante nella stanza, Alessandro. Io sono molto offesa con te ", ha esordito l'opinionista. Momenti di tensione che hanno spiazzato il conduttore: " La mia coda di paglia mi sta facendo pensare a mille scenari, ma non ho idea a quale tu ti riferisca ". E non è tardata ad arrivare la punzecchiatura: " Questa era la mia grande occasione. Ok? Mi hai chiamata. Io qui mi sentivo chiaramente nel ruolo della stronza in prima fila. Mi sentivo l'occhio di bue. E tu hai chiamato la regina delle stronze... ".

Il riferimento di Lucarelli era proprio a Celentano, con cui - oltre ad Anna Dello Russo - condivide il divanetto del Dopofestival. A quel punto Cattelan non ha potuto fare altro che darle ragione: " Alessandra è la più stronza di tutte ". La giudice di Ballando con le stelle ha poi rincarato la dose: " Io non ho ben capito perché mi hai gettato nell'ombra, nel cono d'ombra delle cattivelle ". E così la maestra di Amici non ha escluso la nascita di un'alleanza: " Però tra stronze ci si intende... ". " Mi sento come quelle che vanno a fare la selezione di Miss Italia con l'amica e poi prendono l'amica. Volevo essere la sua preferita (di Cattelan, ndr) ", ha replicato l'opinionista con ironia.

Lucarelli porterà al Dopofestival una ventata di critica pungente e osservazioni taglienti, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto il suo stile comunicativo. Fin da subito ha espresso giudizi netti su Sanremo, definendolo " il Festival della restaurazione " e sottolineando il ritorno dei " vecchi sovrani " sul palco dell'Ariston.

La sua partecipazione al programma è destinata a suscitare reazioni contrastanti: alcuni apprezzano la sua capacità di offrire una prospettiva critica e fuori dagli schemi, ritenendola un valore aggiunto al dibattito sul Festival; per altri,

invece, le sue osservazioni sono troppo severe e del tutto fuori luogo in un contesto tradizionalmente leggero. Ma tutti si fanno la stessa domanda: si incrocerà con? La risposta arriverà entro domenica.