Sanremo 2025, la classifica della prima serata del Festival

Cala il sipario sulla prima serata del Festival di Sanremo 2025, che si è conclusa con la lettura della classifica da parte di Carlo Conti. Il conduttore ha svelato soltanto le prime cinque posizioni, mantenendo alta la suspense. Durante la serata, si sono esibiti tutti e 29 i big in gara, le cui performance sono state valutate esclusivamente dalla Sala Stampa, Tv e Web, determinando così la prima classifica provvisoria di questa edizione.

La classifica provvisoria

Quest'anno, Carlo Conti ha deciso di seguire il metodo introdotto da Amadeus nella scorsa edizione, confermando la novità nel sistema di presentazione della classifica provvisoria. Invece di rivelare i primi dieci artisti più votati, vengono svelate solo le prime cinque posizioni - la top 5 - un espediente che aggiunge un tocco di mistero alla kermesse e mantiene alta la suspense. Il pubblico, quindi, dovrà attendere fino a domenica 16 febbraio per conoscere le classifiche complete e i voti espressi da ciascuna giuria, senza sapere fino ad allora quali artisti hanno ricevuto meno consensi.

Queste le prime cinque posizioni della prima serata del Festival, in ordine casuale:

1) Brunori Sas - L'albero delle noci

2) Giorgia - La cura per me

3) Lucio Corsi - Volevo essere un duro

4) Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

5) Achille Lauro - Incoscienti giovani

Cosa è successo nella prima serata

Tutto come previsto. Una serata all’insegna della musica, senza particolari colpi di scena. Nell’esordio della 75esima edizione del Festival dedicato alla canzone italiana, centrali sono state le 29 esibizioni degli artisti in gara. Ad aprire la serata, un emozionante omaggio al maestro Ezio Bosso, con una performance della sua composizione Following a Bird, brano che il maestro aveva portato sul palco dell'Ariston nel 2016. La sua rivisitazione è stata curata dall'orchestra diretta da Pinuccio Pirazzoli. Ad affiancare il conduttore, Gerry Scotti e Antonella Clerici e, insieme, hanno ricordato Fabrizio Frizzi.

Super ospite della serata, Jovanotti che ha incantato il pubblico dell’Ariston con i suoi più grandi successi e ci ha regalato un monologo con Gianmarco Tamberi.

Infine, ospiti anche la cantante israelianae la cantante palestinese, che hanno portato un messaggio di pace, interpretando una loro versione del brano Imagine di John Lennon. Insomma, non ci resta che attendere la serata di domani per scoprire se la classifica provvisoria delle prossime serate di Sanremo 2025 riceverà o meno degli stravolgimenti.