Sorpresa a Sanremo: tornano i Jalisse? C'è lo zampino di Fiorello

Le loro continue esclusioni dal cast dei big di Sanremo per anni sono diventate oggetto di meme e ironie del caso, ma la 74esima edizione del Festival della canzone italiana potrebbe riservare una sorpresa che - se confermata - lascerebbe con il sorriso la coppia che da tempo tenta di tornare in gara sul palco dell'Ariston. Stando a quanto appreso e riferito da TvBlog, i Jalisse dovrebbero essere gli ospiti speciali della kermesse che si concluderà nella serata di domani.

Il duo canoro, formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, potrebbe così farcela e coronare una sorta di sogno: esibirsi davanti alla platea di Sanremo, anche se in realtà non in veste di artisti in corsa per la competizione. Nella giornata di oggi, sempre secondo TvBlog, sarebbero previste le prove dopo quelle prioritarie di Lorella Cuccarini (che questa sera affiancherà Amadeus nella conduzione della quarta serata) e delle cover che saranno al centro della puntata con i duetti dei big accompagnati dai colleghi selezionati.

Nei giorni scorsi sul sito Davidemaggio era stata riportata l'indiscrezione che parlava proprio della possibilità di rivedere i Jalisse sul palco di Sanremo dopo 27 anni di "no". Il duo canoro, dopo il lontanissimo trionfo nel 1997 sulle note di Fiumi di parole, dovrebbe essere protagonista di uno sketch con la complicità di Fiorello. Dunque le porte dell'Ariston potrebbero così aprirsi per accogliere ancora una volta la coppia composta da Alessandra Drusian e Fabio Ricci in una veste diversa rispetto a quella da cantanti in gara.

Alle voci circolate era seguita la frenata da parte dell'entourage dei Jalisse che all'Adnkronos aveva invitato alla calma: " Noi non sappiamo nulla, non ci risulta nulla. Ricordatevi che anche l'anno scorso abbiamo letto per settimane che i Jalisse sarebbero stati coinvolti nella serata dei duetti e invece non fu così ". Ma nella mattinata di oggi quella che sembrava un'ipotesi remota sembra aver preso le sembianze di un'opzione concreta. Un parere certamente positivo arriverebbe da Rita Pavone, che di recente aveva reso nota la sua posizione sul duo canoro: " Sarebbe una bellissima idea. Io non ho mai capito il perché di tanto ostracismo. Lei, oltretutto, canta come poche ".

I JALISSE A SANREMO STASERA NON CE LA STO FACENDO QUESTA EDIZIONE È UN'ALLUCINAZIONE COLLETTIVA#Sanremo2024 pic.twitter.com/xPksLBq1JB — auroraシ||settimana santa (@__aauroraaa__) February 9, 2024