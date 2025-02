La storia dei Queen nel maxi-live di Abreu

Ascolta ora 00:00 00:00

Da «Bohemian Rhapsody» in poi... La Queen-mania non si ferma mai. Un altro evento degno di nota, con André Abreu: «Queen Celebration in Concert», lo spettacolo dei record in Sud America passa anche al Teatro Repower ad Assago (oggi alle ore 21). Abreu, insieme alla sua band e all'orchestra si esibiranno il 18 febbraio pure al Palaunical Teatro a Mantova. «Queen Celebration in Concert» non è solo un tributo, ma uno spettacolo che ripercorre la storia musicale dei Queen attraverso un connubio di musica, luci e contenuti audiovisivi. Il pubblico avrà l'opportunità di rivivere alcuni dei momenti più straordinari della band britannica, con richiami a concerti memorabili come il «Queen - Live at Wembley Stadium».

La performance di Abreu, unita a un'accurata cura dei dettagli scenici e musicali, rende omaggio alla eredità di Freddie Mercury, offrendo un'esperienza coinvolgente. Il cantante-protagonista è anche polistrumentista, compositore e produttore musicale, «incredibilmente» simile a Mercury, non solo per la sua somiglianza fisica, ma anche per la qualità della sua estensione vocale e l'accuratezza della sua intonazione, rivela: «È un lavoro che richiede molta energia e devozione personale.

Più che un tributo è un omaggio da fan a idolo e un omaggio al lavoro geniale e senza tempo dei Queen. Quando Freddie morì avevo solo tre anni, ma appena ascoltai, per la prima volta, la sua voce e la sua musica ne rimasi folgorato».