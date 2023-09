Taylor Swift e il bacio a Damiano dei Maneskin: cos'è successo ai Video Music Awards

La vera trionfatrice dei Video Music Awards è Taylor Swift. La popstar americana ha portato a casa ben otto statuette facendo incetta di premi. Sul palco dei VMA di Mtv, però, anche i Maneskin hanno trionfato vincendo nella categoria "Best Rock" con il brano The loneliest, ballad inserita nel loro ultimo album Rush!. Ma a fare scalpore è stato soprattutto il gesto di Taylor Swift durante la performance di Damiano e compagni sul palco degli Awards e il video è già diventato virale sui social network.

Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre si sono svolti gli attesissimi Video Music Awards. Al Prudential Center di Newark, in New Jersey, gli artisti più famosi e ascoltati della musica internazionale si sono riuniti per la consegna dei premi e tra le tante popstar c'erano anche gli italianissimi Maneskin. La rock band romana era candidata nella categoria Best video Rock insieme a Foo Fighters, Linkin Park, Metallica, Muse e Red Hot Chili Peppers e ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la statuetta con il singolo The loneliest.

Dopo avere ritirato il premio - sfoggiando un look total black e capelli biondo platino - Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono tornati sul palco per esibirsi dal vivo di fronte a pubblico e star della musica internazionale con il loro ultimo brano Honey (are u coming?), che su Youtube ha già toccato quota otto milioni di visualizzazioni, e Taylor Swift ha dimostrato in modo eloquente di apprezzare molto Damiano.

Durante l'esibizione dei Maneskin, il leader della band ha lasciato il palco per dirigersi verso un palchetto laterale - dove erano seduti Taylor Swift e altri ospiti - e la popstar statunitense si è lasciata travolgere dall'energia della performance, lanciando un plateale bacio verso Damiano, che era arrivato davanti a lei. E alla fine si è persino alzata per applaudire la band italiana. Le telecamere di Mtv hanno ripreso la scena per pochi istanti, ma il video di quanto avvenuto al Prudential Center di Newark - e dell'inatteso feeling tra i due artisti - si trova ovunque in rete, testimonianza di come il gesto della popstar americana abbia sorpreso un po' tutti, compresi i suoi fan.

