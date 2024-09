Taylor Swift, storia d'amore a tempo. Spunta il contratto con il fidanzato (e la data della fine della storia)

Non sarebbe la prima volta e neanche l'ultima, ma in questi casi il condizionale è d'obbligo sulle notizie che stanno uscendo sulla popstar globale Taylor Swift, che non riguardano la musica, ma la vita privata e, precisamente, la sua relazione con Travis Kelce.

Tutto fa spettacolo

I rumors vorrebbero la loro storia finta, o meglio "con scadenza" proprio come il cartone del latte o lo yogurt e la certezza arriverebbe da un documento segreto trapelato anonimamente su Reddit (una piattaforma dove si possono condividere link di notizie e blog, immagini, video e discussioni su forum), in cui ci sarebbe la data di "chiusura" della relazione ad appena un anno dall'inizio.

Si tratterebbe di un documento riservato di una società di P, Full Scope, dal nome di: " Piano media completo per le pubbliche relazioni di Travis Kelce dopo la rottura con Taylor Swift ". Tra i vari punti scritti in maniera minuziosa, anche la modalità di diffusione della rottura tramite un comunicato congiunto: " Travis e Taylor hanno deciso di separarsi dopo un'attenta riflessione. Entrambi apprezzano e rispettano la vita privata dell'altro e apprezzano il vostro rispetto per la privacy in questo periodo ". Qualcosa che sa di stantio viste le volte che centinaia di "famosi" hanno usato la stessa frase per dirsi addio. Ma per capire meglio partiamo dall'inizio.

Travis Kelce, da dove è uscito?

Lo scorso anno quando uscì la notizia che dopo l'ennesima delusione amorosa di Taylor -si era appena separata dal musicista Matty Healy- si stava frequentando con "il cattivo ragazzo della NFL", tutti si erano chiesto come si fossero incontrati. Due mondi così distanti l'uno dell'altro, tanto da creare molti dubbi. Ma, andando avanti, tra i braccialetti dell'amicizia che Travis si scambiava durante l'Eras Tour e le presenze di una Taylor Innamorata alle partite di lui, anche i fans si erano innamorati di questa storia, tanto da pensare che finalmente la Swift avesse incontrato l'amore vero dopo tante storie "tossiche" raccontate spesso nelle sue canzoni.

Arrivano i dubbi

Ora però i dubbi sono tornati, anche se Travis ha furiosamente negato che la sua relazione con la pop star sia finta e costruita a tavolino, e che quel documento sarebbe a tutti gli effetti un falso. A questo si aggiunge la diffida fatta tramite un portavoce di Full Scope che negando l'autenticità del documento, ha aggiunto: " Abbiamo incaricato il nostro team legale di avviare un procedimento contro gli individui o le entità responsabili della falsificazione illegale e dannosa di documenti ".

Quello che non si sapeva fino ad oggi

Oltre al documento, che potrebbe trattarsi realmente di un falso -c'è chi dice generato dall'AI - stanno uscendo però notizie che non riguardano in prima persona il fidanzato della Swift, ma il suo agente, Travis Jack Ketosyan, che ha ammesso di aver organizzato in passato storie d'amore, rivelando anche come si può scoprire se una realazione sia vera o una messinscena.

Nel 2019 aveva partecipato ad un podcast australiano dove aveva raccontato come le storie d'amore vengano organizzate a tavolino quando una celebritò deve promuovere un nuovo progetto, per distrarre l'attenzione da eventuali altre notizie che possano uscire facendo cattiva pubblicità. Durante il podcast ha anche ammesso di aver lui stesso organizzato due relazioni per distrarre il pubblico da attacchi da parte dei media.

Come si organizza una storia d'amore

L'agente non ha fatto nomi, ma ha sottolineato che non è raro che le star firmino un "contratto d'amore" che richieda loro di frequentarsi per almeno un anno. Aggiungendo che, soprattutto in passato, venivano create per nascondere il fatto che un attore o un'attrice o comunque un personaggio famoso fossero gay, anche se ora questa pratica, servirebbero soltanto ad accrescere la fama.

" Si tratta di riuscire a vendere l'hype, che si tratti di un concerto, di un album... o di convincere la gente ad andare a vedere il film, al momento è tutto incentrato sull'hype" , ha spiegato. Ha portato l'esempio, senza pronunciare nomi, di come una star minore ha avuto una grande spinta alla sua carriera grazie ad una storia d'amore insieme ad un attore.

" È stato un accordo reciproco tra gli agenti. - ha ricordato - Avevamo un attore che in realtà stava per uscire un film e stava ricevendo molte recensioni negative. Gli abbiamo trovato una ragazza, un contratto di un anno, e quando le cose si sono sgonfiate i due si sono separati ". Ma non è tutto. Oltre ad aver partecipato al podcast, il manager ha anche pubblicato nel 2018 un libro sulle storie d'amore e le pubbliche relazioni pubblicato da Guilty Pleasure, quindi non si può dire che non sia al dentro della questione.

Le storie d'amore fasulle delle Kardashian e Rihanna

Per portare un esempio, tempo fa il cantante Nick Lachey, aveva accusato Kim Kardashian di averlo usato per lanciare la sua carriera nel 2006. Kim ha risposto dicendo: " Questo è un modo per interpretarlo. Diciamo solo questo: siamo andati al cinema. Nessuno ci ha seguito lì. In qualche modo però quando siamo usciti c'erano 30 fotografi ad aspettarci fuori" .

O ancora, quando Rihanna era ancora una stella nascente, circolavano voci secondo cui avesse una relazione con il suo protettore Jay Z. Nonostante la notizia si sia poi rivelata falsa, si dice che abbia causato la separazione del rapper dalla moglie Beyonce per un anno. Quando sono emerse le notizie della separazione, l'ex addetto stampa di Rihanna è stato costretto a rilasciare delle scuse pubbliche e ha ammesso di aver iniziato lui stesso a farle circolare.

Tornando al discorso principale della storia di Taylor

Swift, mentre da parte dell'agenzia di pr. è uscito il comunicato di possibili azioni legali e i fan si sono giustamente scatenati gridando "al falso", tutto tace per quanto riguarda la popstar. Sarà anche questa una tattica?