Il 15enne ucciso a Napoli ​aveva fatto un altro colpo

Nelle tasche del suo giubotto c'erano un orologio e una catenina d'oro. A trovarli sono stati i medici dell'ospedale di Napoli, dove Ugo Russo è stato ricoverato, dopo essere stato colpito dai colpi di pistola, sparati da un carabiniere di 23 anni, vittima di una tentata rapina.

Sembra quindi che il ragazzo avesse messo a segno un colpo precedente, prima di provare a sfilare l'orologio al militare dell'Arma che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trovato con una pistola puntata alla tempia, mentre stava effettuando una manovra di parcheggio. Era la notte tra sabato e domenica, quando un carabiniere di 23 anni ha sparato contro Ugo Russo, un15enne armato, che tentava di rapinarlo. La pistola che impugnava il ragazzo è risultata, poi, finta: si trattava di una replica, ma priva del tappino rosso. Il 15enne, dopo essere stato colpito, è stato trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate.

La vittima, accompagnata da un 17enne, si era avvicinata all'auto del carabiniere e, minacciandolo con l'arma, gli aveva intimato di consegnargli l'orologio. È allora che, dopo essersi qualificato, il militare avrebbe sparato. Il 17enne, fuggito dopo gli spari e poi rintracciato dalla nonna, è stato fermato con l'accusa di tentata rapina.

Ieri, i pm hanno indagato il carabiniere 23enne per omicidio volontario. Si tratta di un atto dovuto, che consente gli accertamenti irripetibili. Il giovane militare, contattato da AdnKronos, si è limitato a sottolineare che le indagini sono ancora in corso. Ma, intanto, spunta un altro dettaglio: nelle tasche del giubbotto del 15enne c'erano già un Rolex e una carenina d'oro. Sarebbero, a quanro si apprende, il bottino di una precedente rapina, compiuta prima di quella finita in tragedia.