Bruciate le giostrine dei bimbi: caccia ai responsabili

Un’azione vile quella commessa da ignoti nel parco pubblico Costantino di Soccavo, uno dei quartieri storici di Napoli. L’altra notte sono state incendiate diverse giostrine per bambini. La scoperta è stata effettuata proprio dai piccoli e dalle loro famiglie. Nelle prime ore del mattino, i genitori si sono recati nello slargo della città partenopea per passeggiare e giocare all’aperto con i propri figli. Le immagini sono raccapriccianti: alcune giostrine sono state bruciate, carbonizzate in più punti e ormai inutilizzabili.

“Si tratta di un atto vergognoso – ha scritto sui social network il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – ci attiveremo per ripristinare l’area giochi” . Sono stati i genitori dei bambini a rivolgersi all’esponente politico, al quale hanno inviato anche alcune fotografie. “I cittadini – ha sottolineato Borrelli – sono stanchi di questo degrado che ha portato alla rovina dell’unica area in zona dove poter portare i loro figli” .