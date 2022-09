Il Liverpool ai suoi tifosi: "Occhio a furti e rapine a Napoli"

Un grande spettacolo calcistico si attende mercoledì sera allo stadio Maradona. Il Napoli allenato da Spalletti affronterà il Liverpool nella prima gara della fase a gironi della Champions League. I tifosi azzurri sono elettrizzati per una sfida che non solo segna il ritorno della squadra nella massima competizione europea ma che si preannuncia spettacolare da un punto di vista tecnico-tattico. I Reds sono considerati tra le formazioni in lotta per il successo finale. Ma a quanto parte la società inglese, in vista della sfida di domani, pare anche piuttosto preoccupata per i propri supporter. Non tanto per quello che potrebbe accadere sugli spalti bensì in città.

"I tifosi non devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall'area portuale della città" , si legge in un messaggio diffuso dal Liverpool attraverso uno dei propri account ufficiali Twitter. Fin qui nulla di particolarmente strano. In fondo qualche pseudo tifoso potrebbe creare problemi all’ordine pubblico. È una ipotesi ma è sempre meglio prevenire.

Quello che stupisce, però, è il seguito del post: "Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni ". Insomma, un quadro ben poco rassicurante. Che a Napoli la delinquenza esista è cosa nota. In quest’ultimo periodo, tra l’altro, si sono registrati gravi episodi sia in centro che in periferia. Ma la città partenopea non è l’unica in Europa a dover fronteggiare azioni condotte da malviventi. Non si sa che se anche per le prossime trasferte (sicure quelle ad Amsterdam e Glasgow) la società del Liverpool avvertirà i propri tifosi in merito ai problemi di delinquenza della città in cui si giocherà.

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

Un avvertimento che a qualcuno, soprattutto a Napoli, potrebbe non piacere. Perché in fondo così si getta un’ombra sinistra sulla città. Il messaggio non è proprio un bello spot per una Napoli che cerca di rialzarsi.