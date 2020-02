Coronavirus, possibile terzo caso in Campania. De Luca chiude le scuole

Ci sarebbe un terzo caso di coronavirus in Campania. Dopo la 24enne casertana, ora ricoverata al Cotugno di Napoli, e una donna di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, un uomo di 50 anni residente nella città partenopea sarebbe risultato positivo al test.

Secondo quanto si apprende da fonti della Regione Campania, il tampone positivo è stato inviato a Roma per la conferma ufficiale da parte dell'Istituto superiore di Sanità. Come riporta Repubblica, l’uomo residente nella zona di piazza Carlo III non presentava sintomi ed ora si trova in isolamento in casa con tutta la sua famiglia. Il paziente sarebbe in buona salute. Il contagio forse sarebbe avvenuto a Milano.

Considerata la situazione che si è creata a causa del coronavirus, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha appena emanato un'ordinanza che prevede la chiusura per tre giorni, quindi fino a sabato, di tutte le scuole e le università di qualsiasi ordine e grado della tutta la Regione. L'ordinanza si è resa necessaria per consentire pulizie e disinfezione in tutte le strutture per prevenire possibili contagi di coronavirus.

"Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione per tre giorni, a partire da domani 27 febbraio 2020, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università della Campania per consentire interventi di disinfestazione straordinaria" , si legge nel documento.

"Dobbiamo tenere nervi saldi, spiegare bene cosa sta succedendo", ha dichiarato De Luca, al termine della riunione tenuta al Centro Direzionale con i sindaci per fare il punto sul Coronavirus. "La soglia di attenzione diventa più alta - ha affermato in riferimento al probabile test positivo inviato allo Spallanzani - ma aspettiamo che il ministero ci dia una conferma perché potremmo parlare a vuoto”. La decisione di chiudere le scuole era già stata presa ieri dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

L’epidemia da coronavirus potrebbe condizionare anche le elezioni Regionali che si dovrebbero tenere in primavera. Il governatore ieri ai microfoni di Radio Crc aveva affermato che "il voto, in questo periodo storico, può avere delle ripercussioni, lo abbiamo visto con le suppletive. Non si può fare una campagna elettorale senza parlare ai cittadini e con una partecipazione al voto così bassa". De Luca ha sottolineato che "la questione coronavirus impegna tutte le forze dell'ordine, che servirebbero nella campagna elettorale. Per adesso siamo tutti concentrati per questa emergenza".