Rifiuti pericolosi sul Vesuvio: denunciato 45enne

Ha gettato dei rifiuti pericolosi in strada come se fosse normale spazzatura. Per compiere tale sconsiderata azione, però, aveva deciso di allontanarsi dal proprio comune di residenza. Ma il suo piano è naufragato grazie al pronto intervento della polizia municipale.

E così un 45enne di Portici, nel Napoletano, è stato denunciato dagli agenti della Polizia locale di Ercolano per reato ambientale, sversamento, trasporto di rifiuti pericolosi e abbandono.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti del Nucleo di Polizia giudiziaria mentre gettava in via Vesuvio ad Ercolano un grande quantitativo di guaina bituminosa, materiale che di solito viene impiegato per la copertura dei solai, su un’area di circa 10 metri quadrati.

Un gesto decisamente sconsiderato. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto. "Chi abbandona rifiuti è un criminale, che va punito. La tutela e la difesa dell’ambiente è una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme", ha affermato il primo cittadino. Quest’ultimo ha ricordato che " ogni giorno facciamo la nostra parte per mantenere alta l’asticella della legalità. Il Vesuvio è patrimonio di tutti e da tutti va preservato, difeso e tutelato. I controlli effettuati dalla Polizia locale, che ringrazio, vanno in questa direzione".

Non va dimenticato che l’inquinamento dell’area vesuviana non è un fenomeno raro. Il Vesuvio e il Parco Nazionale sono aree dove spesso si verificano episodi di abbandono di rifiuti. Dietro allo sversamento nell’ambiente in barba a tutte le regole ci sarebbero spesso motivazioni economiche.