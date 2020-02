La follia del maliano: tenta di strangolare il portiere dell'hotel

Un maliano di 28 anni è stato arrestato due notti fa a Napoli per duplice tentato omicidio. Lo straniero ha prima aggredito il portiere dell'hotel Romeo e, successivamente, con due coltelli si è scagliato contro alcuni addetti alla vigilanza e due poliziotti che erano intervenuti per riportare l’ordine.

Gli uomini delle forze dell’ordine, dopo una accesa colluttazione, sono riusciti a fermare l’extracomunitario con lo spray al peperoncino e le fasce di contenimento in veltro. La violenza è divampata all'improvviso davanti all’albergo situato in via Cristoforo Colombo, non lontano dal porto. Il ragazzo, senza motivo, si è avvicinato all’addetto all'accoglienza e gli ha stretto le mani al collo, nel folle tentativo di strangolare il malcapitato. Fortunatamente per la vittima, alcuni addetti alla sicurezza si sono accorti di quanto stava accadendo e sono corsi in aiuto del portiere.

Alla vista dei vigilanti, il maliano è scappato. Ma gli uomini della sicurezza lo hanno inseguito fino in via De Gasperi. Qui, allertata da una segnalazione, è arrivata anche una pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. Gli agenti sono subito intervenuto per bloccare l’immigrato.

Quest’ultimo, però, invece di calmarsi ha continuato nella sua condotta violenta. Improvvisamente ha estratto due coltelli e, con l’intento di trovare una via di fuga, si è lanciato contro uno degli addetti alla vigilanza e lo ha ferito a una spalla. A quel punto, lo straniero è riuscito a scappare ma il suo tentativo è stato vanificato dai poliziotti che lo hanno inseguito fino al muro perimetrale della facoltà di Giurisprudenza di via Nuova Marina dove lo hanno bloccato.

L’extracomunitario, per sottrarsi al fermo, si è scagliato anche contro gli agenti che hanno faticato non poco per renderlo inoffensivo. Per fermare il maliano, i poliziotti sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino e le fasce di contenimento in velcro.

Il ragazzo è stato arrestato con le accuse di duplice tentato omicidio, lesioni, resistenza a Pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto abusivo di coltelli e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, si è complimentato con la pattuglia che è riuscita a risolvere una intricata situazione: "Gli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale come in tante altre occasioni, hanno dato prova di coraggio, professionalità ed equilibrio" . Uno dei poliziotti è rimasto ferito nello scontro. Condotto in ospedale, gli è stata diagnosticata una frattura.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?