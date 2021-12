L’ex lido amato da Totò è diventato una discarica

L’ex lido turistico amato non solo dalla Napoli bene ma anche da Totò è diventato una discarica abusiva. Stiamo parlando di quel luogo di villeggiatura che un tempo era il lido Santa Lucia. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata in un’area demaniale data in concessione di seimila metri quadrati, in località "spiaggia Mappatella", hanno scoperto una vera e propria discarica abusiva. L’intera zona è stata sequestrata dai militari che hanno trovato 50 metri cubi di rifiuti speciali, quali frigoriferi, lavandini, materiali di risulta e scarti tessili. Oltre a cumuli di immondizia, ancora in fase di accertamento, mischiati alla sabbia.

Il lido tra frigoriferi e cavalli

Come se questo non bastasse, lungo la spiaggia poco distante invece, alcuni allevatori del posto portavano ad allenarsi al trotto i propri cavalli con il calesse. Proprio lungo la battigia della Spiaggia Salera. Peccato però che sia vietato dalla legge l’accesso degli animali lungo il bagnasciuga. E per questo motivo sono stati sanzionati anche con multe pesanti. Violato il codice della navigazione e dell’ordinanza emessa dall’Autoritá Portuale. Nessuno degli animali è comunque risultato tenuto in cattive condizioni igieniche e di salute e tutti i cavalli appartenevano a stalle cittadine regolarmente autorizzate.

Un vero peccato per questa zona che nella seconda metà dell’Ottocento era vestita di solo mare. Non vi erano stabilimenti balneari, né strutture che accogliessero i bagnanti. Solo nel corso degli anni vennero allestite alcune cabine. Poi, nel 1928 nacque il Lido Azzurro. Quello che prima era solo mare, divenne un mondo a parte. Tutta la città si riversava al Lido che era diventato un punto di incontro sia per giovani che per i meno giovani, oltre a un luogo ambito dai personaggi più famosi del tempo.

Frequentato da jet-set e Napoli bene

Personaggi come Totò, De Filippo, Vittorio Sica e in seguito anche Adriano Celentano, Mina, Patty Pravo e tanti altri artisti di importanza nazionale, tutti affascinati dalla bellezza di un luogo affascinante. Adesso però quei posti che hanno conosciuto lo splendore negli anni passati sono ridotti a discarica a cielo aperto.

In questo periodo dell’anno i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sono impegnati in diversi servizi a largo raggio che riguardano tutta la città, con l’obiettivo di contrastare episodi diffusi di illegalità. In questi giorni che precedono le festività natalizie i militari dell’Arma stanno infatti setacciando le strade occupandosi di diverse problematiche, coadiuvati dall’importante lavoro dei reparti speciali e dei carabinieri forestali, senza dimenticare il supporto che arriva anche dalla capitaneria di porto oplontina.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?