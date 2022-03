"Né con Putin, né con la Nato": è polemica per i manifesti dei dipendenti Anm

Non sono passati inosservati alcuni manifesti, con lo sfondo verde fosforescente, affissi sulle vetrate delle pensiline dei bus, all’interno delle stazioni della metropolitana di Napoli e nelle vicinanze dei terminal del trasporto pubblico partenopeo. La firma è quella dei lavoratori dell’Anm, l’Azienda napoletana municipalizzata che gestisce la mobilità su gomma e ferro, e dell’indotto che opera in sinergia con l’impresa del capoluogo campano. Il contenuto dei manifesti ha, però, suscitato un vespaio di polemiche. Le scritte “Né con Putin, né con la Nato” , “No alla guerra” e “Stop alle spese militari” hanno provocato la reazione dei vertici dell’Anm.

Non è piaciuta per nulla all’Azienda municipalizzata anche l’immagine utilizzata dai dipendenti: il volto di una bambina sofferente per la guerra in Ucraina. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’Anm ha diramato una nota per prendere le distanze dall’iniziativa dei lavoratori e dell’indotto. “L’affissione avvenuta in molti luoghi dei trasporti pubblici di Napol i – è scritto nel comunicato – è del tutto abusiva e non è passata per la concessionaria pubblicitaria che si occupa di alcuni degli spazi per Anm” .