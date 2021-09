Vince 500mila euro: il tabaccaio le ruba il Gratta e Vinci

Un’anziana signora di Napoli è passata dalla felicità alla disperazione in pochi minuti, giusto il tempo di rendersi conto di aver vinto una grossa somma al “Gratta e vinci”, 500mila euro, e di vedersela sottrarre in una manciata di secondi. A commettere il reato è stato uno dei titolari della tabaccheria, al quale la vincitrice aveva chiesto di controllare e dare conferma della vincita, credendo di non aver visto bene. E invece aveva proprio visto bene: aveva vinto mezzo milione di euro con la lotteria istantanea.

Vinti 500mila euro a Napoli

Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 3 settembre, quando la donna si è recata in una tabaccheria in centro a Napoli e ha acquistato un biglietto per tentare la fortuna. Alla vista del numero vincente ha chiesto al tabaccaio, uno dei titolari dell’esercizio commerciale, di controllare con i suoi occhi se realmente aveva vinto il premio scritto sul biglietto della lotteria istantanea, 500mila euro. La donna infatti, dopo aver grattato il biglietto e aver controllato i simboli comparsi, era rimasta incredula. Prima di tutto aveva chiesto al dipendente di verificare la vincita attraverso un dispositivo dedicato, poi al titolare di fare un ulteriore controllo.

Quando ha però consegnato il tagliando all’uomo, questi lo ha guardato, si è reso conto di avere tra le mani mezzo milione di euro e, in men che non si dica, si è infilato in testa il casco e con il biglietto in tasca è uscito dal negozio, è poi saltato sul suo motorino ed è fuggito. Nessuno dei presenti, la donna stessa, il dipendente, e alcuni altri clienti ha avuto il tempo di reagire, forse stupiti davanti a una simile scena. Una reazione alquanto particolare, dato che il tabaccaio non ha pensato alla facilità con cui le forze dell’ordine avrebbero potuto trovarlo e soprattutto alla difficoltà che avrebbe trovato lui stesso nel momento di riscuotere il premio.

Il biglietto è stato bloccato

All’anziana derubata non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia e lasciare ai carabinieri il tempo di mettersi sulle tracce dell’uomo, che è risultato per il momento irreperibile. Nel frattempo però il furto è stato segnalato all’agenzia dei Monopoli ed è stato chiesto il blocco del biglietto vincente, rendendo così impossibile la riscossione della cifra. I militari dell’Arma continuano le indagini per acciuffare il ladro del biglietto vincente e poterlo restituire alla legittima vincitrice.

