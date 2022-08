Salvaguardare la lingua italiana in Costituzione. L'appello dei Comuni campani

L’appello è stato lanciato lo scorso anno, in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, ed è arrivato dal Sud, più precisamente dalla Campania. La richiesta, rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Parlamento, prevede che venga inserita con urgenza nella Carta costituzionale la salvaguardia della lingua italiana. A raccogliere le firme e le adesioni di cittadini e istituzioni è il docente universitario Giuseppe Limone, professore ordinario di Filosofia della politica e del diritto del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda università di Napoli. A distanza di pochi mesi, sono già diversi i Comuni campani che hanno votato all’unanimità in consiglio comunale la delibera proposta dal filosofo Limone. Orta di Atella, Succivo e Sant’Arpino, in provincia di Caserta; Frattaminore e Bacoli in provincia di Napoli hanno già votato, mentre sono pronti a farlo città come Frattamaggiore, Grumo Nevano e Pozzuoli.

“Siamo inondati da anglicismi assolutamente inutili – dice il docente universitario – s e non dannosi. Conoscere le altre lingue del mondo è importante, ma ciò non significa sostituirle alla propria. Una lingua, contrariamente a ciò che volgarmente si pensa, non è semplicemente lo strumento con cui etichettare gli oggetti, ma è il modo di incarnare la propria visione del mondo e di viverne gli affetti. La lingua siamo noi” . Il professor Limone sta portando avanti la petizione con grande forza, in un momento in cui, seppure per gioco, la lingua italiana subisce attacchi e mortificazioni. Basti pensare all’utilizzo del “corsivo parlato” dell’influencer di turno che tanto sta facendo discutere gli internauti.

“Difendere la lingua italiana – continua Limone – potrebbe sembrare ornamentale, in questo momento in cui più gravi problemi devastano la vita del Paese, come la pandemia, la crisi economica, il dissesto economico, la disoccupazione e la depressione (in tutti i sensi). Eppure difendere – anzi salvaguardare – la lingua italiana non è atto inutile. Che lo faccia una Costituzione non significa imporlo per legge, ma dare un’indicazione di valore. La Carta costituzionale francese, per esempio, lo fa e ciò si dica a prescindere dagli strumenti esecutivi che dà a questa indicazione” . Il docente universitario lamenta anche l’attività, ormai consolidata, svolta dalle università.

“Fin dai primi livelli di studio – spiega Limone – sono istituiti corsi da svolgere esclusivamente in lingua inglese. Potrebbe capitare che a un professore di Letteratura italiana sia chiesto di insegnare a studenti (solo) italiani contenuti didattici e scientifici in lingua inglese. Ciò significa espropriarci non solo della lingua, ma del nostro modo di sentire e concepire la realtà. La lingua non è solo un modo per mettere le etichette agli oggetti in una cristalleria. La cosa è oltremodo pericolosa, perfino devastante. Nulla da dire per eventuali corsi di affiancamento in lingua straniera, tutto da recriminare – invece – su corsi universitari che fin dai primi anni sostituiscano la lingua italiana” .