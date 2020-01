Vandalizzata una scuola a Miano: rubati i pc e imbrattati i locali

A meno di un anno di distanza, si è verificato un altro episodio di vandalismo all’interno della succursale della scuola statale Carafa-Salvemini del rione San Gaetano di Miano, nel Napoletano. La notte scorsa, alcune persone si sono introdotte all’interno dell’edificio scolastico, danneggiando attrezzature, rubando pc, imbrattando i locali di escrementi e mettendo a soqquadro armadietti ed attrezzi.

“Abbiamo scoperto solo in mattinata che i nostri figli non potranno frequentare le lezioni per almeno una settimana. È la seconda volta che accade un episodio del genere in questa scuola ma stavolta sono andati oltre. È un’indecenza. Questo è un quartiere difficile, lo sappiamo, ma i bambini devono lasciarli stare, nessuno tocchi loro e i loro luoghi”. Così si è sfogato uno dei genitori che ha denunciato l’accaduto.

“I carabinieri – ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che si è occupato della vicenda – stanno effettuando i rilevamenti e procedendo con le indagini, affinché si possa risalire ai colpevoli. Chi commette questi barbari atti criminali dovrà essere perseguito duramente. Chiedo che gli istituti scolastici vengano dotati di sistemi di sicurezza e videosorveglianza affinché episodi del genere non accadano più”.

Alcune settimane fa, invece, si è verificato l’ennesimo atto vandalico nei confronti dell’istituto scolastico Virgilio di Pozzuoli, sempre in provincia di Napoli. La tecnica è sempre la stessa: i vandali si introducono all’interno della scuola e cospargono il pavimento di creolina. I balordi versano un tale quantitativo di liquido maleodorante da non permettere agli studenti di poter frequentare le lezioni. Per questo motivo la struttura scolastica è stata chiusa per l’ennesima volta dalla dirigente scolastica.

Molteplici sono i rischi e le conseguenze che l'esposizione alla creolina porta, sostanza estremamente tossica, anche in piccole quantità. Generalmente il rischio connesso all'uso di disinfettanti è quello dovuto al contatto cutaneo. Alcuni disinfettanti però presentano caratteristiche tali da renderli pericolosi anche per inalazione, come la creolina. In questo caso l'uso di tali disinfettanti, oltre che alla verifica di efficacia, deve esse subordinata alla possibilità di operare in condizioni di sufficiente aerazione del locale. Gli effetti di questa esposizione possono essere acuti, con irritazioni cutanee localizzate (solitamente mani ed avambracci) ustioni e lesioni oculari, oppure cronici, come dermatiti irritative da contatto, dermatite allergiche da contatto, sensibilizzazione cutanea ed azioni sistemiche dovute ad inalazione di vapori.

