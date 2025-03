Nasce "Il Bobo", associazione per far vivere il Maroni visionario

Ascolta ora 00:00 00:00

Un paio di occhiali rossi. I suoi. «Laboratorio di idee, patrimonio di tutti». È nata proprio nei giorni in cui Roberto Maroni avrebbe compito settant'anni «Il Bobo», associazione culturale (ben specificato) a lui dedicata «per ricordarlo - assicurano i fondatori -, per raccontarlo, per tramandarne i valori». L'iniziativa è dei varesini Stefano Angei e Marco Pinti che hanno raccolto il primo nucleo dei fondatori e varato il portale web: ilbobo.org, nato per raccogliere «le testimonianze di amici e collaboratori che hanno voluto condividere un ricordo della loro esperienza umana, politica e professionale accanto a lui. «Abbiamo scelto di partire dalla persona spiega il presidente Stefano Bruno Galli (con Maroni nella foto), già fondatore e capogruppo della Lista Maroni Presidente nel 2013 perché è un'iniziativa che nasce nel solco di un uomo straordinario: un Gran lombardo, esempio di cultura istituzionale e politica, di passione civica e dedizione all'ideale autonomista, di cui intendiamo raccogliere il testimone per aprirci al confronto con tutta la società». E quindi, «fedeli allo stile di Roberto, capace di superare gli steccati del pregiudizio per aprirsi all'ascolto e all'incontro con ogni interlocutore, vogliamo trasformare la sua eredità culturale e politica in un patrimonio di tutti». E quindi Grazie materiale di repertorio e desiderio di stimolare una riflessione, il sito dell'associazione promette di diventare un «laboratorio di idee al servizio della comunità» e altre iniziative «secondo quel Rito ambrosiano, fondato sul dialogo e sul coinvolgimento, sulla passione e sull'entusiasmo, con cui Maroni ha saputo scrivere pagine indimenticabili della nostra storia».

Tra i soci fondatori Francesca Brianza, Stefano candiani, Andrea Cassani, Federica Da Riva, Jhonny Daverio, Attilio Fontana, Giancarlo Giorgetti, Aurora Lussana, Manuela Maffioli, Emanuele Monti, Rovena Soragna. Perché «Roberto Maroni è stato molto più di un politico: un visionario appassionato, un amico leale, un uomo che ha sempre creduto nella forza delle idee e nella capacità delle persone di costruire un futuro migliore».