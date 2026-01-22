Nasce l'hotel di lusso dentro la stazione. Sarà il primo in Italia

Dentro la stazione Centrale arriva un hotel di lusso. È la prima volta nella storia della Centrale e si tratta della prima struttura ricettiva in una stazione italiana. Sarà affidata a un marchio alberghiero internazionale misterioso, il cui nome verrà annunciato nei prossimi mesi.

Grandi Stazioni Retail promuove un nuovo progetto di ospitalità di fascia alta nella strategia, spiega una nota, "di rigenerazione urbana volta ad ampliare e diversificare l'offerta di servizi ad alto valore aggiunto all'interno delle stazioni". I lavori sono già partiti e il processo di selezione, coordinato dal team Hotels di Cushman & Wakefield, ha coinvolto oltre 15 operatori internazionali del settore hospitality. Grandi Stazioni Retail ha scelto Pacini Group spa, società di real estate e "Hospitality Developer", per la gestione e la commercializzazione della futura struttura. "Siamo orgogliosi di annunciare un progetto unico nel panorama nazionale - dichiara Elena Sorlini, ceo di Grandi Stazioni Retail -. L'arrivo della prima struttura alberghiera in una stazione italiana rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di trasformazione delle stazioni in ecosistemi complessi e plurali, luoghi sempre più integrati al tessuto urbano e capaci di offrire servizi ed esperienze sempre più diversificate".

La progettazione architettonica dell'intera struttura è stata affidata allo studio RMA dell'architetto Roberto Murgia, mentre per il design degli interni Pacini Group ha coinvolto lo Studio Marco Piva. "Questo progetto rappresenta per Pacini Group una sfida di grande valore strategico e simbolico - commenta Emidio Pacini, ceo e Founder di Pacini Group -.

Portare per la prima volta l'ospitalità all'interno di un luogo iconico come la stazione Centrale di Milano, significa coniugare rispetto per la storia, visione contemporanea e capacità di interpretare le esigenze di una clientela internazionale". La realizzazione dell'albergo nello scalo ferroviario ne rispetterà totalmente la struttura. L'hotel si rivolgerà sia ai turisti sia alla clientela business e avrà "alti livelli di comfort".