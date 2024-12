Natale con i tuoi al ristorante. Tradizione senza pensieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Natale con i tuoi, ma non necessariamente a casa. Non tutti hanno voglia di spignattare per ore, spesso per giorni, per fare felice lo zio Ambrogio. Meglio, talora, un buon ristorante. Ecco quelli di Milano e dintorni che accolgono i clienti per la cena del 24 e per il pranzo del 25. All'insegna della tradizione.

Motelombroso Proprio tradizionale non è, questa capsula di ozio quasi zen seminascosta dal resto della città. I titolari Alessandra Straccamore e Matteo Mazza e lo chef Nicola Bonora propongono una cucina stimolante e selvatica che, per il pranzo del 25, prevede al prezzo di 120 euro un menu di sette portate più benvenuto e panettone Dolcemascolo. Tra i piatti Manzo capperi e topinambur, Tagliatella al ragù di cacciagione, Eliche ricotta mustia e capperi e Anatra all'arancia. Alzaia Naviglio Pavese, 256. Tel. 3331855267.

Fourghetti Locale da qualche mese trasferitosi da Bologna a Milano, celebra il Natale con un'esperienza dedicata ai sapori della tradizione secondo il bravo chef Giuseppe Gasperoni, già stellato al Povero Diavolo di Torriana. In menu, al prezzo di 75 euro, bevande escluse. Pane, burro montato e uova di trota; Merluzzo, cavolo e salsa Nobis; Cappelletto tradizionale e brodo di porcini; Faraona farcita di castagne; Bollito, salse e insalata di rinforzo; Cioccolato, castagna e meringa. In via Ascanio Sforza, 77. Tel. 0277096239

Giacomo Milano I locali del gruppo di ristorazione milanese sinonimo di eccellenza nella tradizione propongono a pranzo il 25 due piatti tradizionali, i Tortellini in brodo e l'Agnello con patate, in aggiunta ai differenti menu di Da Giacomo (via P. Sottocorno, 6), Da Giacomo Arengario (via G. Marconi, 1) e Giacomo Bistrot (via P. Sottocorno, 6).

Saint George Premier (Monza) Seminascosto nel verde all'interno del meraviglioso parco di Monza, questo ristorante dall'eleganza senza tempo propone i piatti ideati dallo chef Roberto Conti (già stellato Michelin) e realizzati dal nuovo resident chef Giuliano Fusaro. Per la cena della vigilia di Natale, piatti della tradizione reinterpretati come il Salmone Ora King affumicato con insalata russa e caviale di salmone e l'Arrosto di vitello con purè di patate e salsa al rosmarino. Prezzo 75. In viale di Vedano 7, prenotazioni allo 039320600 e al 3492669963.

La Bettolina Una cascina a Gaggiano, a Sud di Milano, ospita il progetto di Alessandro Totaro e Daria Lo Giudice che per il pranzo di Natale propone un menu a 90 euro che comprende tra l'altro Tortellini in brodo di cappone e la Faraona dell'azienda agricola Chieregati con castagne e polvere d'alloro. Per finire il Tronchetto di Natale al mascarpone e vaniglia con gelato alla crema e salsa al porto. Variante vegetariana e menu baby a 40 euro. Strada Statale Nuova Vigevanese 4, tel. 3898281966.

Eggs Milano Sono le uova il punto forte di questo ristorante romano che da qualche tempo ha inaugurato una sede milanese al 35 di via Solferino. In cucina c'è la talentuosa Barbara Agosti che per la cena della vigilia e il pranzo del 25 affianca al menu alla carta piatti speciali come i Tortellini artigianali della Bottega del Tortellante in brodo di carne o crema di parmigiano, Insalata russa e Cappon magro. Tel. 0209972435.

Berti Istituzione cittadina, il locale che da oltre un secolo e mezzo accoglie i clienti in via Algarotti 22 (tel.

026694627) per il pranzo di Natale propone al prezzo di 85 euro un menu ricco che parte con un tris di antipasti tradizionali (Culatello di Zibello, Tartare di manzo e Flan al formaggio), prosegue con i Ravioli di ossobuco, col Filetto di manzo con culatta e si conclude con la Semisfera di doppio cioccolato e Panettone milanese con crema al mascarpone.